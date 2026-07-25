El Tour de Francia recorta su etapa final a 89 km por los incendios

La organización del Tour de Francia anunció el sábado que la 21ª y última etapa, programada el domingo con llegada a París, será más corta para facilitar los trabajos de los servicios de emergencia, en el contexto de los graves incendios que sufre el país.

El recorrido queda reducido a 89 km, contra los 133 km inicialmente previstos. Tras la presentación de los equipos en Thoiry, los corredores se desplazarán directamente en autobús hasta el circuito final en París, donde arrancará la etapa a las 17:50 locales (15:50 GMT).

El pelotón dará dos vueltas suplementarias a los Campos Elíseos antes de alcanzar el circuito de Montmartre, con una final prevista a las 19:45 locales (17:45 GMT).

La decisión se adoptó por "la situación excepcional ligada a los incendios" que afecta a Francia, "especialmente en el departamento Gironda", según el comunicado conjunto de la Prefectura de Policía y de ASO, sociedad organizadora del Tour.

"Los servicios de emergencia están completamente movilizados para luchar contra los incendios, mientras que las fuerzas de seguridad interior contribuyen a proteger a la población", explica la nota.

El Ministerio del Interior decidió reubicar una parte de las fuerzas inicialmente previstas en la seguridad de la última etapa del Tour para reforzar los dispositivos desplegados en los territorios afectados.

Los incendios han provocado ya la evacuación de cerca de 200,000 personas y han arrasado más de 36,000 hectáreas, según el último balance.