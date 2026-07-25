Alerta por calor extremo en la Península de Yucatán: suman cinco muertes y aumentan casos graves

El calor dejó de ser únicamente una incomodidad propia del verano para convertirse en una amenaza directa para la salud. En apenas seis días, la Península de Yucatán registró una nueva muerte por golpe de calor y otro caso grave de una persona que logró sobrevivir, en una semana en la que México alcanzó el mayor número de fallecimientos y personas enfermas por temperaturas extremas en lo que va del 2026.

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El más reciente informe de la Secretaría de Salud confirma que durante la semana epidemiológica 28, que corresponde del 17 al 22 de julio, nueve personas murieron y 141 requirieron atención médica por padecimientos asociados al calor extremo, cifras que convierten a julio en el mes más crítico de la temporada.

La Península no escapó al fenómeno. Quintana Roo registró su tercera muerte por golpe de calor, mientras que un habitante de Yucatán sobrevivió tras sufrir el mismo cuadro clínico. Con ello, la región suma cinco fallecimientos durante la temporada: tres en Quintana Roo, uno en Yucatán y otro en Campeche.

La estadística revela una tendencia preocupante. Apenas una semana antes, México había contabilizado siete muertes; ahora fueron nueve. Los casos acumulados también crecieron, al pasar de mil 174 a mil 315 personas afectadas, mientras las defunciones aumentaron de 43 a 52, un incremento cercano al 21 por ciento.

Las semanas más críticas

Los reportes epidemiológicos muestran que el comportamiento del calor extremo se ha intensificado conforme avanza el verano. La semana 26 había sido la de mayor número de enfermos, con 103 pacientes; la 27 rompió el récord de fallecimientos con siete víctimas; sin embargo, la semana 28 superó ambas marcas al registrar simultáneamente el mayor número de muertes y de personas atendidas por temperaturas extremas.

Especialistas consideran que este comportamiento refleja el efecto acumulativo de varios días consecutivos con temperaturas elevadas, ya que el organismo pierde capacidad para disipar el calor cuando las jornadas calurosas se prolongan y las noches tampoco permiten una recuperación adecuada.

Aunque los registros térmicos más altos corresponden al norte del país, donde los termómetros alcanzaron hasta 48.1 grados Celsius en Mexicali, el peligro en la Península de Yucatán radica en la combinación de altas temperaturas y la humedad característica de la región. Ese fenómeno incrementa el llamado índice de calor, una sensación térmica superior a la temperatura registrada por el termómetro, porque el cuerpo encuentra mayores dificultades para enfriarse mediante la sudoración.

Por ello, aun con temperaturas inferiores a las observadas en Sonora o Baja California, estados como Yucatán, Quintana Roo y Campeche continúan registrando casos de golpe de calor y deshidratación, cuando el cuerpo pierde más líquidos de los que ingiere, lo que puede provocar cansancio, mareos, dolor de cabeza y, en casos graves, alteraciones en órganos vitales.

Entre los estados con más pacientes

Las cifras nacionales colocan a Yucatán entre las entidades con mayor número de personas afectadas por el clima extremo. Hasta el 22 de julio, el estado acumulaba 63 casos, suficientes para ubicarse en el octavo lugar nacional, solo por debajo de Sonora, Tabasco, Jalisco, Oaxaca, Tamaulipas, Baja California y Morelos.

En tanto, en la península, Quintana Roo suma 40 pacientes, mientras que Campeche registra 17, de acuerdo con el reporte de la vigilancia epidemiológica federal. El liderazgo nacional corresponde a Sonora, con 187 personas afectadas, seguido de Tabasco con 143 y Jalisco con 100. Paradójicamente, Sonora también concentra la mayor mortalidad del país. Tan solo durante la semana epidemiológica 28 fallecieron cinco personas en esa entidad, dos en Baja California, mientras que Baja California Sur y Quintana Roo reportaron un deceso.

Deshidratación, el principal enemigo

Contrario a la percepción común, el golpe de calor no fue el padecimiento más frecuente. La Secretaría de Salud reportó 98 casos de deshidratación, equivalentes a casi siete de cada diez pacientes atendidos durante la semana. Además, se confirmaron 42 golpes de calor y un caso de quemadura solar.

La deshidratación suele ser el primer paso hacia cuadros más graves cuando la persona permanece varias horas bajo el sol, no consume suficientes líquidos o realiza actividades físicas intensas.

Trabajadores al aire libre, los más expuestos

El riesgo no afecta por igual a toda la población. En la Península, los sectores más vulnerables son albañiles, campesinos, pescadores, repartidores, elementos de seguridad, vendedores ambulantes y cualquier trabajador cuya jornada transcurra bajo el sol. A ellos se suman niñas y niños, adultos mayores, personas con enfermedades cardiovasculares, renales o diabetes, quienes presentan mayores probabilidades de desarrollar complicaciones.

Especialistas advierten que un golpe de calor puede elevar la temperatura corporal arriba de 40 grados, alterar el funcionamiento del sistema nervioso y provocar daño cerebral, insuficiencia renal o falla multiorgánica si no se atiende oportunamente.

Problema de salud pública

Los datos muestran que el fenómeno dejó de ser exclusivo del noroeste del país. Actualmente existen 17 estados con decesos asociados a temperaturas extremas. De las 52 muertes acumuladas, 49 ocurrieron por golpe de calor y tres por deshidratación.

Baja California encabeza la lista con 10, seguida de Sonora con seis; le siguen Chiapas y Veracruz con cuatro cada uno; Tabasco, Quintana Roo, Nayarit y Tamaulipas con tres; Oaxaca, Sinaloa y Baja California Sur con dos, y Campeche, Yucatán, Chihuahua, Querétaro y San Luis Potosí con un fallecimiento cada uno. El panorama confirma que el calor extremo ya no es un fenómeno localizado, sino un riesgo sanitario de alcance nacional.

Prevención, la única defensa

Ante el aumento de casos, la SSA recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación ultravioleta alcanza su mayor intensidad. También, consumir agua constantemente, aunque no exista sensación de sed; utilizar ropa ligera de colores claros; permanecer en lugares ventilados y prestar especial atención a menores y adultos mayores.

Las autoridades recuerdan que síntomas como mareo, dolor de cabeza, piel caliente, confusión, vómito o pérdida del conocimiento requieren atención médica inmediata, ya que pueden ser indicios de un golpe de calor.

JGH