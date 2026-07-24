Conductora presuntamente omite alto por malestar físico y provoca choque en calles del Centro; no hubo lesionadas

Un aparatoso accidente de tránsito entre dos vehículos particulares se registró la tarde de este viernes en la colonia Centro de Ciudad del Carmen, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y afectaciones temporales a la circulación, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

El percance ocurrió en el cruce de las calles 37 y 24, donde, de acuerdo con testigos y la posición final de las unidades, la conductora de una camioneta Chevrolet Groove, color gris, con placas de circulación DGH-059-C del estado de Campeche, circulaba sobre la calle 24.

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Al llegar a la intersección con la calle 37, presuntamente no respetó el señalamiento de alto. La propia conductora manifestó que en ese momento comenzó a sufrir un fuerte dolor en el bajo vientre, lo que la desesperó al intentar llegar lo más pronto posible a su domicilio, situación que habría provocado su distracción al volante.

Como consecuencia, la camioneta invadió la vía de preferencia e impactó de frente contra un automóvil Mazda, también de color gris, con placas DHY-321-B del estado de Campeche, el cual era conducido por otra mujer.

Tras el fuerte encontronazo, ambas unidades resultaron con severos daños en la parte frontal y quedaron atravesadas sobre la intersección, obstruyendo parcialmente los carriles de circulación y generando complicaciones para los automovilistas que transitaban por la zona.

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A pesar de la magnitud del impacto, ninguna de las conductoras sufrió lesiones de consideración, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos ni el traslado de alguna de ellas a un hospital.

Minutos después arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública para tomar conocimiento de los hechos y brindar apoyo vial. Asimismo, las involucradas dialogaron con sus respectivas aseguradoras y finalmente alcanzaron un acuerdo para la reparación de los daños materiales, por lo que los vehículos fueron retirados de la vialidad, permitiendo restablecer la circulación con normalidad.

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