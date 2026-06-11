Mañanera de hoy 11 de junio de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 11 de junio.
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11/06/2026 a las 07:43
"Nuestro país vuelve a ser historia. Nuestra tercera Copa Mundial de la FIFA, el único país con este enorme reconocimiento", subraya la funcionaria.
11/06/2026 a las 07:42
Gabriela Cuevas, responsable de la Coordinación del Mundial de Futbol 2026, recuerda que llegó el el día y a las 11:30 se llevará a cabo la ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México.
11/06/2026 a las 07:41
"Como dijimos, el Mundial, la inauguración del mundial, se va a llevar a cabo muy bien, sin problema", asegura la presidenta de México.
11/06/2026 a las 07:40
Los titulares de Gobernación, SEP e ISSSTE van a platicar qué fue lo que pasó ayer en las pláticas con la CNTE.
11/06/2026 a las 07:40
Hoy se darán dos informaciones, una una parte que no se había dado del Mundial Social y también de orientación turística del Mundial 2026.
11/06/2026 a las 07:39
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 11 de junio.
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