El Niño 2026 podría ser el más fuerte jamás registrado; NOAA alerta por lluvias, calor y más ciclones en el Pacífico

El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico y podría alcanzar una intensidad sin precedentes durante los próximos meses. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estimó una probabilidad de 69 por ciento de que el evento supere la fuerza de cualquier otro registrado desde 1950.

El organismo elevó además a más de 90 por ciento la posibilidad de que El Niño alcance una categoría muy fuerte durante el otoño y el invierno de 2026-2027 en el hemisferio norte.

El pronóstico está relacionado con el aumento de las temperaturas en el Pacífico ecuatorial, donde recientemente se han detectado anomalías superiores a 2 grados centígrados en la superficie y variaciones todavía mayores bajo el océano.

¿Qué tan fuerte podría ser El Niño 2026?

La NOAA considera que entre octubre y diciembre el fenómeno podría alcanzar valores cercanos a 2.5 grados centígrados por encima de la temperatura habitual, condición que lo colocaría entre los episodios más intensos conocidos.

El Niño se declara cuando la temperatura del Pacífico ecuatorial permanece al menos 0.5 grados por encima del promedio durante varios meses consecutivos.

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Aunque una mayor intensidad incrementa la posibilidad de efectos meteorológicos importantes, la agencia estadounidense aclaró que esto no significa que todos los impactos asociados al fenómeno ocurrirán de manera automática.

¿Qué efectos puede provocar El Niño?

El calentamiento del Pacífico modifica los patrones atmosféricos y puede provocar cambios importantes en lluvias, temperaturas y circulación de los vientos.

En Estados Unidos, la NOAA anticipa condiciones más secas y cálidas en algunas regiones, mientras que el sur podría enfrentar lluvias más intensas y riesgo de inundaciones.

El fortalecimiento de El Niño también puede modificar la temporada de ciclones. Las condiciones asociadas al fenómeno suelen favorecer una mayor actividad tropical en el Pacífico y reducir la formación de huracanes en el Atlántico.

NOAA prevé más ciclones en el Pacífico

Ante el fortalecimiento del fenómeno, la NOAA redujo recientemente su previsión para la temporada del Atlántico a un máximo de 13 tormentas.

Para el Pacífico oriental, en cambio, mantiene una proyección de hasta 22 ciclones tropicales, cifra por encima del promedio histórico.

El fenómeno meteorológico de El Niño tiene un 69 % de probabilidad de ser el más fuerte desde que hay registros, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.https://t.co/gSSrykVuTL — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 13, 2026

El organismo también informó que julio se convirtió en el mes más caluroso registrado en Estados Unidos, con una temperatura media cercana a los 25 grados centígrados, aproximadamente 1.8 grados por encima del promedio del siglo XX.

El comportamiento de El Niño continuará bajo vigilancia durante los próximos meses debido a su capacidad para modificar patrones climáticos en amplias regiones del planeta.

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