Morena condena cancelación de visa a Andrés Manuel López Beltrán y acusa posible injerencia política de EU

La dirigencia nacional de Morena expresó su rechazo a la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y advirtió que las decisiones migratorias de otro país no deben convertirse en instrumentos para intervenir en la vida política de México.

Mediante un comunicado difundido este viernes 14 de agosto, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena sostuvo que México es un país libre, independiente y soberano, por lo que corresponde exclusivamente a la ciudadanía definir mediante procesos democráticos el rumbo político nacional.

El posicionamiento se dio después de conocerse la cancelación de la visa de López Beltrán y de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también cuestionara este tipo de medidas cuando involucran a personajes políticamente expuestos.

¿Qué dijo Morena sobre la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán?

Morena señaló que rechaza cualquier uso de instrumentos migratorios como mecanismo de injerencia política.

El partido argumentó además que la cancelación de una visa por sí misma no representa una prueba de la comisión de un delito o alguna irregularidad.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum responde por cancelación de visa a Andrés Manuel López Beltrán: acusa “injerencia” de EU en México

La dirigencia indicó que cualquier señalamiento contra un ciudadano mexicano debe estar acompañado de evidencias y ser atendido por las instituciones correspondientes.

También advirtió que este tipo de decisiones pueden contribuir a generar campañas de presión política o mediática contra determinados actores públicos.

Morena respalda postura de Sheinbaum sobre soberanía nacional

En el comunicado, Morena retomó la posición expresada por Claudia Sheinbaum respecto a que la relación entre México y Estados Unidos debe mantenerse bajo principios de respeto mutuo, cooperación y coordinación, pero sin subordinación.

La organización política consideró que las decisiones tomadas en el extranjero no deben sustituir a las instituciones mexicanas ni utilizarse para definir el debate político interno.

Asimismo, hizo un llamado a su militancia y a la ciudadanía a informarse y evitar que medidas adoptadas fuera del país sean interpretadas automáticamente como resoluciones sobre responsabilidades legales.

📌📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:



Ante la cancelación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, Morena reafirma la defensa de la soberanía nacional



México es un país libre, independiente y soberano. Corresponde exclusivamente al pueblo de México decidir,… pic.twitter.com/z0R4BhrEEf — Morena (@PartidoMorenaMx) August 14, 2026

Morena critica a políticos que buscan sanciones en Estados Unidos

Sin mencionar directamente en todo el comunicado al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Morena también cuestionó a quienes acuden al extranjero para solicitar presiones o sanciones contra adversarios políticos mexicanos.

El CEN sostuvo que las acusaciones sobre posibles actos de corrupción deben presentarse y resolverse ante las instituciones nacionales.

La postura de Morena se suma así al debate generado por la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán y a la discusión sobre los límites de la intervención de gobiernos extranjeros en asuntos relacionados con la política interna de México.

IO