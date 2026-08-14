Presidenta de México marca límites con Estados Unidos: “No voy a agachar la cabeza” y rechaza acusación por triangulación de mercancías

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su Gobierno buscará conservar “siempre la mejor relación posible” con Estados Unidos, aunque dejó claro que esa cooperación no significará aceptar decisiones que considere una intromisión en los asuntos internos del país.

Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria afirmó que la defensa de la soberanía mexicana está por encima de consideraciones personales y sostuvo que la relación bilateral debe construirse bajo condiciones de respeto e igualdad.

“No voy a agachar la cabeza tampoco”, expresó Sheinbaum al hablar nuevamente sobre la política estadounidense de cancelación de visas y el caso de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la relación de México con Estados Unidos?

La presidenta reiteró su postura de que algunas cancelaciones de visas a figuras mexicanas pueden responder a razones políticas y no necesariamente a asuntos relacionados con seguridad.

Sheinbaum reconoció que desconoce qué área del Gobierno estadounidense toma este tipo de decisiones, pero insistió en que cualquier señalamiento contra ciudadanos mexicanos debería estar acompañado de pruebas.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum responde por cancelación de visa a Andrés Manuel López Beltrán: acusa “injerencia” de EU en México

La mandataria afirmó que señalar posibles actos de injerencia no significa buscar una confrontación con Washington. Su planteamiento, explicó, es mantener una relación de cooperación sin subordinación y preservar la capacidad de México para tomar sus propias decisiones.

También criticó la actuación de gobiernos anteriores y mencionó particularmente la administración de Felipe Calderón, a la que acusó de permitir una mayor presencia e influencia de agencias estadounidenses en asuntos internos de seguridad.

Sheinbaum rechaza que México permita triangular mercancías para evadir aranceles

Durante la misma conferencia, Sheinbaum rechazó las acusaciones de que México sea utilizado para triangular mercancías hacia Estados Unidos con el objetivo de evitar el pago de aranceles.

La presidenta respondió así a señalamientos de la Casa Blanca sobre el supuesto uso de más de 40 países y territorios para realizar transbordos de productos, particularmente mercancías procedentes de China.

“Este planteamiento que hace de que hay triangulación, les hemos demostrado en varias ocasiones que no es así”, sostuvo.

Sheinbaum explicó que algunas mercancías ingresan a territorio mexicano, reciben procesos de transformación o adquieren valor agregado y posteriormente son exportadas a Estados Unidos dentro de la legislación vigente.

#MañaneraDelPueblo. “Somos herederos de los que defendieron la soberanía de Mexico”, subraya @Claudiashein y cuestiona a los políticos que van a buscar la injerencia de EU en el país. pic.twitter.com/acvEunqgZN — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 14, 2026

México mantiene diálogo comercial con autoridades de EU

La mandataria aseguró que existe comunicación constante con autoridades comerciales estadounidenses para aclarar las operaciones realizadas desde México.

Señaló que su administración mantiene contacto con la Secretaría de Comercio de Estados Unidos y con la Oficina del Representante Comercial (USTR) para atender las diferencias relacionadas con aranceles y comercio exterior.

Sheinbaum insistió en que México mantendrá una relación cercana con su principal socio comercial, pero reiteró que su Gobierno defenderá la soberanía nacional y responderá cuando considere que existen señalamientos o decisiones que afectan los intereses del país.

IO