Catean un domicilio en la Supermanzana 94 de Cancún por presunto narcomenudeo

Una intensa movilización de autoridades se registró este viernes en la Supermanzana 94 de Cancún, donde elementos de la Policía de Investigación, con apoyo de fuerzas federales, realizaron un cateo en un domicilio presuntamente relacionado con una investigación por delitos contra la salud.

La diligencia comenzó alrededor de las 11:30 de la mañana en un inmueble ubicado sobre la calle 115 con 50 Poniente, en la manzana 4, hasta donde arribaron agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado para dar cumplimiento a una orden emitida por un juez de control.

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De acuerdo con información preliminar, las investigaciones se iniciaron a partir de una denuncia presentada ante el Ministerio Público. Con los datos obtenidos durante las indagatorias, la Fiscalía solicitó autorización judicial para ingresar y revisar el inmueble, al existir indicios que podrían estar relacionados con actividades de narcomenudeo.

Mientras los agentes ministeriales ingresaron al domicilio para realizar la inspección y búsqueda de posibles indicios, elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional permanecieron en los alrededores para establecer un perímetro de seguridad y facilitar el desarrollo del operativo.

La presencia de las fuerzas de seguridad generó expectación entre vecinos de la zona, quienes observaron el despliegue de las autoridades durante el tiempo que permaneció activa la diligencia.

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Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado oficialmente sobre el resultado del cateo. Tampoco se ha confirmado el aseguramiento de drogas, objetos relacionados con la investigación o la detención de alguna persona.

El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales al finalizar la diligencia, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen elementos suficientes que permitan establecer responsabilidades por delitos contra la salud.