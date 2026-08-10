El cenote de Yucatán que una comunidad se niega a explorar por una antigua leyenda

En Yucatán, los cenotes forman parte del paisaje y de la historia de las comunidades mayas, pero algunos están rodeados de un significado especial. Uno de ellos se encuentra en Xocén, Valladolid, donde un enorme hundimiento dejó al descubierto un cuerpo de agua y provocó que una gigantesca ceiba terminara en su interior.

El socavón apareció en la calle 6 con 7, donde anteriormente existía un pequeño pozo. A unos 15 metros se encontraba una ceiba de aproximadamente tres metros de diámetro y 15 metros de altura, que repentinamente cayó al ceder el terreno.

El hundimiento generó una abertura de unos 20 por 20 metros y, aunque todavía no se determina la profundidad del cenote, una vista aérea permite apreciar la magnitud del fenómeno y la ceiba que permanece en el fondo.

Noticia Destacada Esto es lo que puede costar casarse dentro de un cenote en Yucatán

La leyenda que rodea al cenote de Xocén

Para los habitantes, la caída del árbol no es un hecho cualquiera. Una antigua tradición oral señala que la gran ceiba de Xocén caería antes del fin de los tiempos, debido a la pérdida de fe y al abandono de las tradiciones.

La misma historia cuenta que, cuando llegue ese momento, aparecerá una anciana con una jícara para ofrecer agua, como símbolo de esperanza y de la continuidad de la vida.

A esta leyenda se suma el misterio del Libro Sagrado de Xocén, un ejemplar que, según la tradición, fue prestado y nunca regresó a la comunidad. Los relatos señalan que posteriormente habría sido llevado a México y después a Estados Unidos, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Los habitantes cuentan que se trataba de un libro considerado “vivo”, al que se atribuían páginas que pasaban solas, además de profecías sobre acontecimientos futuros y una posible gran escasez de agua.

Noticia Destacada Este es el cenote donde nadó la Emperatriz Carlota y aún se puede visitar en Yucatán

Otra parte de la tradición sostiene que el libro contenía un mapa con siete cenotes que nunca se secarían, incluso durante una gran sequía. Por ello, Xocén es considerado por sus habitantes como el “Centro del Mundo”, un lugar donde, de acuerdo con la creencia, estaría la fuente de vida cuando el resto del mundo enfrentara la falta de agua.

¿Por qué no quieren convertirlo en atractivo turístico?

Aunque el cenote despertó interés por sus características y por el misterio que lo rodea, la comunidad mantiene su postura de no permitir, por ahora, su explotación turística.

El sitio es visto como parte de la memoria, las tradiciones y la identidad de Xocén, por lo que los pobladores prefieren conservarlo antes que convertirlo en un atractivo turístico.

La historia del Libro Sagrado incluso llegó al ámbito político durante una visita del expresidente Carlos Salinas de Gortari a Yucatán, cuando, según los relatos locales, se habría creado una comisión para intentar localizar el ejemplar. Sin embargo, nunca fue recuperado.

Así, el cenote donde permanece la enorme ceiba continúa rodeado de misterio. Para Xocén, no se trata únicamente de un cuerpo de agua descubierto tras un hundimiento, sino de un lugar vinculado con una antigua tradición que habla de la ceiba, los cenotes, el agua y el futuro de la humanidad.