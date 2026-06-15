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Mañanera de hoy 15 de junio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este lunes 15 de junio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

15 de jun de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 15 de junio.

Actualizar narración

15/06/2026 a las 07:43

En tanto que el precio promedio del litro de gasolina regular se ubicó en $23.68 pesos, informó Escalante Ruiz.

15/06/2026 a las 07:42

En el seguimiento al precio del diesel, se informa que el precio promedio del litro de este combustible es de $27.15 pesos.

15/06/2026 a las 07:42

En contraste, RIA Money transfer se coloca como la remesadora que menos dinero da por los dólares que envían los paisanos desde EU.

15/06/2026 a las 07:41

El funcionario destaca que Finabien sigue siendo la remesadora mejor posicionada en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia.

15/06/2026 a las 07:41

Iván Escalante, titular de Profeco, presenta la sección 'Quién es quién en los precios'.

15/06/2026 a las 07:40

En este sentido se informará sobre las escrituras para regularizar más de 200 mil viviendas en el país.

15/06/2026 a las 07:39

Este lunes se presentará un informe del programa 'Vivienda para el Bienestar'.

15/06/2026 a las 07:39

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 15de junio.

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