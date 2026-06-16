Mañanera de hoy 16 de junio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este martes 16 de junio.
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16/06/2026 a las 07:34
Figueroa Franco destaca que mayo de 2026 se colocó como el mes más bajo en el promedio de homicidios dolosos diarios del periodo analizado.
16/06/2026 a las 07:33
La funcionaria informa que de septiembre de 2024 a mayo de 2026 Se observa una disminución del 46% en el promedio diario de homicidios dolosos.
16/06/2026 a las 07:32
Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, presenta el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 31 de mayo de 2026
16/06/2026 a las 07:31
Hoy se presenta el gabinete de Seguridad para presentar el informe de resultados.
16/06/2026 a las 07:30
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 16 de junio.
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