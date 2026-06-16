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Mañanera de hoy 16 de junio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este martes 16 de junio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

16 de jun de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este martes 16 de junio.

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