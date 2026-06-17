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Mañanera de hoy 17 de junio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este miércoles 17 de junio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

17 de jun de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 17 de junio.

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17/06/2026 a las 07:56

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, subraya que por primera vez se reconoce la dimensión como una dimensión de la justicia y del bienestar el acceso a la energía.

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Se trata, señala, de un avance en el compromiso número 45 de modernización de hospitales y centros de salud.

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Alejandro Svarch, director de IMSS-Bienestar, informa de los avances en la incorporación de tecnología y muchas más innovaciones en el Hospital de Xoco en la CDMX.

17/06/2026 a las 07:42

Esta nueva cifra representa un incremento del 53%.

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Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, informa que en la entidad se realizarían originalmente 48 mil 700 viviendas, pero ya se ha logrado llegar a prácticamente 75 mil.

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Al ser 'Miércoles de Vivienda' se realiza un enlace a Puebla para la entrega de 94 casas.

17/06/2026 a las 07:39

Este miércoles se realizará un enlace al Hospital de Xoco especializado en traumatología.

17/06/2026 a las 07:38

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 17 de junio.

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