Mañanera de hoy 18 de junio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 18 de junio.
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18/06/2026 a las 07:45
El objetivo, es terminar el 2026 con poco más de cuatro mil 500 trámites intervenidos.
18/06/2026 a las 07:40
Peña Merino indica que se ha simplificado 3 mil 497 trámites, lo que representa un avance del 60%.
18/06/2026 a las 07:39
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, presenta el avance de todo el proceso de simplificación y digitalización.
18/06/2026 a las 07:36
Este jueves se informará sobre el avance en la simplificación de trámites de gobierno.
18/06/2026 a las 07:36
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 18 de junio.
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