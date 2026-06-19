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Mañanera de hoy 19 de junio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este viernes 19 de junio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

19 de jun de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este viernes 19 de junio.

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Para esta campaña, del 18 al 21 de junio habrá diversas ofertas en paquetes de viaje en destinos nacionales.

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Josefína Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, invita por segunda ocasión junto con Concanaco y Profeco a "El Buen Fin del Turismo".

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Se presenta un mini video del festejo de ayer en algunas ciudades del país.

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La mandataria felicita a la Selección Mexicana por su triunfo ante Corea del Sur.

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Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 19 de junio.

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