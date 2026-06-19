Mañanera de hoy 19 de junio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este viernes 19 de junio.
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19/06/2026 a las 07:41
Para esta campaña, del 18 al 21 de junio habrá diversas ofertas en paquetes de viaje en destinos nacionales.
19/06/2026 a las 07:41
Josefína Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, invita por segunda ocasión junto con Concanaco y Profeco a "El Buen Fin del Turismo".
19/06/2026 a las 07:39
La Presidenta de México informa que este viernes viaja a Baja California Sur, donde encabezará eventos en San Quintín, ensenada, Tijuana y San Luis Rio Colorado.
19/06/2026 a las 07:38
Este viernes se presentará la campaña especial que se llama "La gran escapada", que es "El Buen Fin del Turismo".
19/06/2026 a las 07:37
Se presenta un mini video del festejo de ayer en algunas ciudades del país.
19/06/2026 a las 07:37
La mandataria felicita a la Selección Mexicana por su triunfo ante Corea del Sur.
19/06/2026 a las 07:36
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 19 de junio.
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