Mañanera de hoy 19 de junio de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este viernes 19 de junio desde Palacio Nacional.

Por Israel Olguín 19 de jun de 2026 1 min Compartir Linkedin Facebook X Whatsapp Copiar enlace Redimensionar texto Pequeño Mediano Grande