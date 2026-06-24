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Mañanera de hoy 24 de junio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este miércoles 24 de junio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

24 de jun de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 24 de junio.

Actualizar narración

24/06/2026 a las 07:46

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, presenta los avances del plan de generación de energía eléctrica con fuentes renovables.

24/06/2026 a las 07:39

En el enlace a Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez encabeza la entrega de las primeras 448 viviendas de las 50 mil que se construirán en esta entidad.

24/06/2026 a las 07:38

Estas medidas forman parte del objetivo para aumentar la soberanía energética.

24/06/2026 a las 07:38

Junto con la secretaria de Energía, la directora de CFE presentarán el plan de crecimiento de las energías renovables en México.

24/06/2026 a las 07:38

Se realizará un enlace a Michoacán para hacer entrega de viviendas.

24/06/2026 a las 07:37

Este miércoles se informará sobre generación de energías renovables.

24/06/2026 a las 07:37

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 24 de junio.

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