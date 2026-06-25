Mañanera de hoy 25 de junio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 25 de junio.
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25/06/2026 a las 07:48
"Estamos trabajando en el proyecto de trenes de pasajeros que instruyó la presidenta de la República desde el año desde 2024", señaló.
25/06/2026 a las 07:47
Andrés Lajous, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, presenta el reporte de avance de la construcción de los tramos de Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.
25/06/2026 a las 07:42
Hoy también se informará sobre avance en las líneas ferroviarias.
25/06/2026 a las 07:42
Este jueves se realiza un enlace a Morelos con Abraham Carro, director del Instituto Mexicano de la Juventud por el Día de los Murales.
25/06/2026 a las 07:39
La mandataria celebra el triunfo de la selección mexicana de futbol y proyectan un video al repecto.
25/06/2026 a las 07:39
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 25 de junio.
IO