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Presidenta Sheinbaum anuncia ayuda humanitaria a Venezuela tras terremotos

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Mañanera de hoy 26 de junio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este viernes 26 de junio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

26 de jun de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este viernes 26 de junio.

Actualizar narración

26/06/2026 a las 07:44

La presidenta Sheinbaum señala que la mañana de este viernes el equipo que envió México inició las labores de rescate.

26/06/2026 a las 07:44

Este primer convoy de ayuda fue recibido ayer por la noche por autoridades de Venezuela e iniciaron la descarga son tres aviones.

26/06/2026 a las 07:43

México ya envió como apoyo a 250 militares y 18 binomios caninos, así como dos representantes de la SRE, además de insumos médicos, herramienta y equipo.

26/06/2026 a las 07:42

A las 10:00 horas la presidenta Sheinbaum Pardo tendrá una llamada con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para ver qué más necesitan y qué más apoyos puede brindar nuestro país.

26/06/2026 a las 07:41

Asimismo la secretaria hablará del Museo Textil de los Pueblos Indígenas que se encuentra junto al Templo Mayor en la CDMX.

26/06/2026 a las 07:41

Este viernes Claudia Curiel, secretaria de Cultura, informará del incremento de visitantes durante el Mundial a sitios arqueológicos y algunos otros museos.

26/06/2026 a las 07:40

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 26 de junio.

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