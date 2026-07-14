Mañanera de hoy 14 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este martes 14 de julio.
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14/07/2026 a las 07:39
Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, presenta el reporte de incidencia delictiva al cierre del pasado mes de junio.
14/07/2026 a las 07:37
"Más allá del número, representa vida salvadas, representa vidas que no se perdieron. 41 vidas salvadas o que no fallecieron en junio de 2026, frente a septiembre 2024", destacó la mandataria.
14/07/2026 a las 07:36
Lo anterior, agregó, significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024.
14/07/2026 a las 07:36
Sheinbaum Pardo destaca que entre septiembre de 2024 y junio de 2026, la reducción en homicidio doloso es de 48%.
14/07/2026 a las 07:35
Hoy se encuentra el Gabinete de Seguridad para presentar el informe quincenal.
14/07/2026 a las 07:35
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 14 de julio.
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