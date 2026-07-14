Gobierno suma 7.3 millones de atenciones con estrategia para jóvenes; refuerza empleo, educación y desarme

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que la estrategia Atención a las Causas acumula más de 7.3 millones de servicios y trámites brindados en el país, con prioridad en jóvenes que estudian, trabajan o buscan incorporarse a una actividad educativa o laboral.

Durante la conferencia matutina encabezada este martes 14 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que el Gobierno de México lleva programas sociales, jornadas de paz, actividades deportivas, servicios de salud y orientación directamente a las comunidades.

El objetivo, afirmó, es ofrecer alternativas frente al abandono escolar, la falta de empleo, las adicciones y la violencia.

¿Qué apoyos ofrece Atención a las Causas para los jóvenes?

Rodríguez Velázquez señaló que las visitas casa por casa permiten identificar a jóvenes que requieren apoyo para retomar sus estudios, recibir capacitación o acceder a un empleo.

Mediante Jóvenes Construyendo el Futuro, las autoridades mantienen la vinculación con empresas, instituciones públicas y talleres para que las personas sin experiencia laboral puedan capacitarse y recibir una oportunidad de trabajo.

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También se ampliaron los espacios en educación superior y se desarrollan actividades como Boxeando por la Paz, que ofrece entrenamiento gratuito en comunidades.

El Instituto Mexicano de la Juventud ha conformado mil 788 comités de Jóvenes por la Transformación, mientras que en 61 territorios de paz se aplica la estrategia La palabra que transforma, integrada por círculos de lectura y talleres de escritura.

Gobierno realizará nueva jornada de Tequios por la Paz

La secretaria de Gobernación anunció que la próxima Jornada Nacional de Tequios por la Paz se llevará a cabo el 29 de julio.

Estas acciones incluyen la recuperación de parques, canchas y espacios públicos, además de actividades comunitarias que buscan convertirlos en lugares seguros para la convivencia.

La Secretaría de Cultura también continuará con el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, que contempla conciertos, música y proyecciones de documentales en diferentes estados.

Tianguis del Bienestar llega a más de 400 mil personas

Como parte de la misma estrategia, el Tianguis del Bienestar ha visitado 34 municipios y 801 localidades.

Hasta ahora se han entregado gratuitamente 3.4 millones de artículos nuevos de primera necesidad, decomisados en aduanas, en beneficio de 406 mil personas.

La distribución se realiza con la participación de las secretarías de Gobernación, Hacienda, Defensa Nacional y Anticorrupción y Buen Gobierno, así como del SAT, Aduanas, Guardia Nacional y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

#MañaneraDelPueblo. Destaca @rosaicela_ la atención a los jóvenes en la atención a las causas, parte sustancial de la política de seguridad pública. pic.twitter.com/rA1LsZ3NPR — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 14, 2026

Programa de desarme recolecta más de 11 mil armas

Rosa Icela Rodríguez agregó que, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz ha permitido el canje anónimo de 11 mil 864 armas de fuego por dinero en efectivo.

La funcionaria sostuvo que la estrategia federal mantendrá su enfoque territorial para que cada joven tenga una alternativa mediante educación, empleo, deporte, cultura y acompañamiento institucional.

IO