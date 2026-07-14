Donación multiorgánica en Cancún beneficia a pacientes de Veracruz y Nuevo León

La decisión de una familia quintanarroense de donar los órganos y tejidos de un familiar fallecido permitió beneficiar a pacientes de Veracruz y Nuevo León, luego de que en el Hospital General Regional (HGR) No. 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se realizara la procuración de dos riñones, córneas, piel y tejido óseo para trasplantes y tratamientos especializados.

La entrega altruista se efectuó en el HGR No. 17, ubicado en la Región 510, de Benito Juárez, como resultado del consentimiento otorgado por los familiares del paciente.

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Los dos riñones y las córneas fueron enviados al estado de Veracruz para su asignación a personas en lista de espera, mientras que la piel y el tejido óseo fueron trasladados al Banco de Tejidos de Monterrey, Nuevo León, donde serán utilizados para la atención de pacientes que requieren este tipo de injertos.

El coordinador Hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos del HGR No. 17, Moisés Campos Navarro, reconoció el acto altruista de la familia donadora y destacó que esta decisión permitirá brindar una nueva oportunidad de vida a personas que dependen de un trasplante o de tejidos especializados para su recuperación.

Resaltaron que un solo individuo puede contribuir en socorrer hasta ocho usuarios, a través de la dádiva del corazón, pulmones, hígado, páncreas e intestinos / POR ESTO!

Informó el experto que el hospital mantiene una campaña permanente para fomentar la donación multiorgánica e invitó a la población a dialogar sobre este tema con sus familiares, a fin de que la decisión pueda conocerse y respetarse en caso de que llegue el momento.

Indicó que, hasta el momento, en esa unidad médica se han concretado dos donaciones multiorgánicas. Añadió que este tipo de procedimientos son fundamentales para atender a pacientes con enfermedades que requieren un trasplante, así como a personas con quemaduras graves o lesiones que necesitan injertos de piel y tejido óseo.

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De acuerdo con Campos Navarro, un solo donante multiorgánico puede beneficiar hasta a ocho personas mediante la dadiva de órganos, como corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas e intestinos, además de favorecer la recuperación de otros pacientes con la procuración de tejidos.

La donación de órganos y tejidos es un acto voluntario, altruista y gratuito que contribuye a ampliar las posibilidades de tratamiento para quienes permanecen en lista de espera, además de fortalecer la capacidad del sistema de salud para responder de manera oportuna a las necesidades de los pacientes.