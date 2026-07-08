¿Quién juega hoy en el 2026? Partidos de este 8 de julio, horarios y dónde ver en vivo

Después de varias semanas con actividad ininterrumpida, el Mundial 2026 vivirá este miércoles 8 de julio su primera jornada sin partidos. La pausa llega una vez concluidos los octavos de final, permitiendo que las ocho selecciones clasificadas tengan un día de descanso antes de disputar la siguiente ronda.

La ausencia de encuentros se debe a que los octavos de final finalizaron el martes con la clasificación de Suiza, que eliminó a Colombia en una dramática tanda de penales y completó el cuadro de los cuartos de final.

¿Cuándo empiezan los cuartos de final del Mundial 2026?

La actividad regresará el jueves 9 de julio, cuando Francia y Marruecos abran la ronda de los ocho mejores en un duelo que marcará el inicio de la fase decisiva del torneo.

Un día después, el viernes 10 de julio, España buscará su pase a las semifinales frente a Bélgica, en otro de los encuentros más esperados de esta etapa.

Los dos últimos boletos a las semifinales se definirán el sábado 11 de julio. Primero se enfrentarán Noruega e Inglaterra, mientras que más tarde Argentina chocará con Suiza, una de las selecciones revelación tras dejar en el camino a Colombia.

Partidos de los cuartos de final (hora del centro de México)

Jueves 9 de julio: Francia vs Marruecos | 14:00 horas

Francia vs Marruecos | Viernes 10 de julio: España vs Bélgica | 13:00 horas

España vs Bélgica | Sábado 11 de julio: Noruega vs Inglaterra | 15:00 horas

Noruega vs Inglaterra | Sábado 11 de julio: Argentina vs Suiza | 19:00 horas

Con solo ocho selecciones en competencia, el Mundial 2026 entra en su fase más emocionante. Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza buscarán dar el siguiente paso rumbo a las semifinales y mantener vivo el sueño de conquistar el título mundial.