Homicidios dolosos caen 48% en el gobierno de Sheinbaum; junio de 2026 registra el nivel más bajo desde 2015

El Gobierno de México reportó una disminución del 48 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al pasar de 86.9 asesinatos diarios en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026, una reducción de 41 homicidios por día.

Durante la conferencia matutina de este martes 14 de julio, realizada en Palacio Nacional, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, presentó el informe de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 30 de junio de 2026, elaboradas con información de las 32 fiscalías estatales.

La funcionaria destacó que junio de este año se convirtió en el mes con el promedio diario de homicidios dolosos más bajo de toda la presente administración y también en el junio con menor incidencia desde que existen registros comparables, en 2015.

Junio de 2026 registra el menor promedio diario de homicidios desde 2015

Marcela Figueroa explicó que la tendencia de los homicidios dolosos mantiene un comportamiento descendente a lo largo de los primeros 21 meses del actual gobierno federal.

Precisó que, mientras en septiembre de 2024 el promedio diario era de 86.9 víctimas, junio de 2026 cerró con 45.4 homicidios diarios, lo que representa una disminución del 48 por ciento.

Asimismo, informó que el promedio diario registrado durante el primer semestre de 2026 fue de 49.7 homicidios, el nivel más bajo para un periodo enero-junio desde 2016.

Noticia Destacada Quintana Roo es tercer lugar nacional en reducción de homicidios dolosos

Ocho estados concentran más de la mitad de los homicidios del país

De acuerdo con el reporte del SESNSP, ocho entidades federativas concentraron el 54 por ciento de los homicidios dolosos registrados durante el primer semestre de 2026.

En primer lugar se ubicó Guanajuato, con el 8.8 por ciento del total nacional, seguido por Baja California con 8.1 por ciento y Chihuahua con 7.8 por ciento.

La lista también incluye a Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Morelos y Veracruz.

No obstante, Figueroa señaló que 29 entidades federativas lograron reducir este delito al comparar el primer semestre de 2025 con el mismo periodo de 2026.

Entre las entidades con mayores reducciones destacan San Luis Potosí, Zacatecas, Quintana Roo, Nayarit, Guanajuato y Nuevo León.

#MañaneraDelPueblo. Entre junio de 2018 y junio de 2026 hay una disminución de 53 por ciento en los delitos de alto impacto en el país, destaca @Maffiguer pic.twitter.com/Sd67znepdD — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 14, 2026

Guanajuato, Estado de México y Quintana Roo muestran reducciones importantes

La titular del SESNSP detalló que algunas de las entidades consideradas prioritarias registraron disminuciones importantes gracias a la coordinación entre autoridades federales y estatales.

En el Estado de México, el promedio diario pasó de 6.6 a 2.8 homicidios, una reducción del 58 por ciento desde septiembre de 2024.

En Guanajuato, uno de los estados con mayor incidencia, el promedio descendió de 12.7 homicidios diarios en febrero de 2025 a cuatro durante junio de 2026, equivalente a una reducción del 68 por ciento. La funcionaria atribuyó este resultado a la detención de objetivos prioritarios y al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad.

También destacó el caso de Guerrero, donde la disminución fue del 59 por ciento, mientras que Sonora reportó una reducción del 63 por ciento y Quintana Roo alcanzó una baja del 85 por ciento, al pasar de dos homicidios diarios a 0.3.

También disminuyen los delitos de alto impacto

Marcela Figueroa informó que la tendencia descendente también se refleja en los delitos de alto impacto, que disminuyeron 32 por ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2026.

Además, si se compara 2018 con las cifras preliminares de 2026, la reducción acumulada alcanza 54 por ciento, al pasar de un promedio de 969.4 delitos diarios a 452.7.

Entre los delitos con mayores reducciones destacan:

Robo a transportista con violencia: -65%

-65% Robo de vehículo con violencia: -58%

-58% Robo a negocio con violencia: -58%

-58% Robo a transeúnte con violencia: -54%

#MañaneraDelPueblo. El primer semestre de 2026 es el más bajo en homicidios dolosos desde hace 10 años, destaca @Maffiguer . pic.twitter.com/cms1l1Ec7V — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 14, 2026

Asimismo, al comparar el primer semestre de 2025 con el de 2026, el feminicidio disminuyó 10.7 por ciento, las lesiones dolosas por arma de fuego bajaron 9.1 por ciento, el secuestro registró una reducción de 26.6 por ciento, la extorsión descendió 6.1 por ciento y el robo a vehículo con violencia cayó cerca de 23 por ciento.

La titular del SESNSP informó que el desglose completo de las estadísticas estará disponible en los próximos días en el portal oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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