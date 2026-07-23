Síguenos

Última hora

México

¿Qué es México Canta 2026?: y todo lo que debes saber sobre el "reality" de la Secretaria de Cultura

México

Mañanera de hoy 23 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este jueves 23 de julio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

23 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 23 de julio.

Actualizar narración

23/07/2026 a las 07:47

En esta primera etapa de 'México canta' participaron más de 16 mil 289 jóvenes: 10 mil 528 de México y 5 mil 761 de Estados Unidos.

23/07/2026 a las 07:47

Curiel de Icaza, indica que ya terminó la primera etapa que fue la convocatoria del 11 de mayo al 10 de junio.

23/07/2026 a las 07:45

Se encuentra en Palacio Nacional El Bogueto, "uno de los representantes de la música para jóvenes".

23/07/2026 a las 07:44

La presentación de los concursantes méxico-americanos es con miras a las presentaciones presenciales que inician el 23 de agosto próximo.

23/07/2026 a las 07:43

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, anuncia los avances de la segunda edición de 'México Canta'.

23/07/2026 a las 07:42

Hoy se darán detalles de los avances de la segunda edición del concurso 'México Canta'.

23/07/2026 a las 07:42

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 23 de julio.

IO