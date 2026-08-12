Mañanera de hoy 12 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 12 de agosto.
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12/08/2026 a las 07:46
Díaz Mena, indica que ya suman nueve mil viviendas más a través de Conavi, que van a llegar a 29 municipios de Yucatán.
12/08/2026 a las 07:46
Asimismo señala que se han firmado 20 desarrollos con Infonavit, entre ellos Ciudad Renacimiento en Ucú, para llegar a 38 mil 500 viviendas.
12/08/2026 a las 08:45
Kanasin es uno de los municipios conurbados a Mérida con un mayor número de viviendas con 12 mil 500, señala el mandatario estatal.
12/08/2026 a las 07:45
Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, encabeza la entrega de viviendas en el Fraccionamiento Los Girasoles en Kanasín.
12/08/2026 a las 07:44
Como cada miércoles, hoy se realiza un enlace a Yucatán para realizar una entrega de viviendas.
12/08/2026 a las 07:41
Hoy se encuentran en Palacio nacional los medallistas de los Juegos Centroamericanos.
12/08/2026 a las 07:41
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 12 de agosto.
IO