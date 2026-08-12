Andy López Beltrán rechaza vínculos con huachicol fiscal y denuncia campaña contra AMLO

Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, rechazó estar relacionado con actividades delictivas y negó cualquier participación en el llamado huachicol fiscal, luego de los señalamientos que han circulado en su contra.

Durante una entrevista en Tabasco, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no existe prueba alguna que lo vincule con este delito y afirmó que se encuentra tranquilo ante las acusaciones.

López Beltrán consideró que los señalamientos forman parte de una estrategia de sus adversarios políticos para afectar la imagen de su padre y cuestionar la trayectoria que construyó durante su paso por la Presidencia de México.

¿Qué dijo Andy López Beltrán sobre el huachicol fiscal?

El también integrante de Morena aseguró que no tiene relación con ninguna actividad delictiva y rechazó los señalamientos sobre una presunta participación en operaciones vinculadas con el huachicol fiscal.

López Beltrán sostuvo que hasta ahora no se ha presentado una prueba que acredite las acusaciones en su contra y señaló que la repetición de versiones sin sustento busca generar una percepción negativa sobre él y su familia.

El término huachicol fiscal se utiliza para referirse a esquemas relacionados con la importación o comercialización irregular de combustibles, principalmente mediante mecanismos que buscan evitar el pago de impuestos o derechos correspondientes.

Noticia Destacada Ariadna Montiel responde a renuncia de López Beltrán en Morena: “celebro esta nueva etapa”

Andy acusa campaña para afectar la imagen de López Obrador

Durante sus declaraciones, López Beltrán afirmó que el objetivo de sus adversarios es “manchar” la imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

A su consideración, las acusaciones intentan cuestionar los principios de honestidad y austeridad que su padre defendió durante su trayectoria política y los seis años de su gobierno.

El político insistió en que las acusaciones deben estar acompañadas de pruebas y reiteró que no existe, hasta ahora, ningún elemento que demuestre su participación en actividades ilícitas.

Los señalamientos contra López Beltrán permanecen en el terreno de las acusaciones públicas y no implican por sí mismos la existencia de responsabilidad penal.

¿Cómo está de salud Andrés Manuel López Obrador?

López Beltrán también habló sobre el estado de salud de su padre, quien permanece alejado de la vida pública desde que concluyó su sexenio y se trasladó a Tabasco.

Aseguró que el expresidente se encuentra bien de salud, tranquilo y dedicado a sus actividades personales.

El hijo del expresidente, Andrés Manuel López Beltrán, rechazó las acusaciones que lo vinculan con el huachicol fiscal y negó tener empresas de importación de combustible. Señalamientos buscan dañar la imagen de @lopezobrador_, comentó.https://t.co/3HJiOBx6Oz pic.twitter.com/Oihez2A6Zn — Región Global (@Region_Global) August 12, 2026

También señaló que López Obrador mantiene la misma energía que tenía durante su etapa política y reconoció que existe interés entre sus simpatizantes por conocer cómo se encuentra después de dejar la Presidencia.

Desde que concluyó su mandato, Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una presencia pública limitada, mientras sus familiares y figuras cercanas han sido quienes ocasionalmente ofrecen información sobre sus actividades y estado de salud.

IO