¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este miércoles 12 de agosto? Tormentas fuertes golpearán varios municipios HOY

Este miércoles 12 de agosto se esperan lluvias fuertes a puntualmente intensas en distintos municipios de Yucatán, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

Las condiciones meteorológicas estarán asociadas con la influencia de una baja presión en altura, el ingreso de aire marítimo tropical procedente del Mar Caribe y una vaguada sobre la Península de Yucatán, factores que favorecerán el desarrollo de tormentas durante el día.

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¿Dónde lloverá más fuerte en Yucatán este miércoles?

Las lluvias de intensidad moderada a fuerte se extenderán por diferentes municipios del sureste de Yucatán. Se esperan precipitaciones en Ticul, Akil, Chapab, Chumayel, Dzán, Mama, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Santa Elena, Teabo, Tekax, Tekit, Tixméhuac y Tzucacab.

En la zona costera de Yucatán, también se pronostican lluvias de intensidad moderada a fuerte en Celestún, Hunucmá, Progreso, Telchac Puerto, Dzilam de Bravo, San Felipe, Río Lagartos y El Cuyo, en el municipio de Tizimín.

Para el suroeste del estado, las precipitaciones se concentrarán en Maxcanú, Celestún, Halachó, Kopomá, Chocholá, Opichén, Samahil, Kinchil, Santa Elena, Muna y Sacalum. Protección Civil no descarta que en algunos de estos municipios la lluvia pueda prolongarse durante las horas de la noche.

En el noroeste de Yucatán, se prevén lluvias en Mérida, Abalá, Acanceh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul.

Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora, principalmente en las zonas donde se desarrollen tormentas.

¿Qué temperaturas habrá este miércoles en Yucatán?

Además de las lluvias, continuará el ambiente caluroso. Las temperaturas máximas oscilarán entre 36 y 41 grados Celsius en el interior del estado, mientras que en la zona costera se esperan valores de 32 a 35 grados.

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Por ello, aunque se presenten tormentas durante la tarde, el calor continuará siendo un factor importante durante el día.

Viento y oleaje: alerta por rachas de más de 60 km/h

El viento predominará del este durante la mañana, con velocidades de 10 a 20 km/h. Por la tarde cambiará al sureste y noreste, con velocidades de 40 a 50 km/h en la costa.

Durante las tormentas podrían registrarse rachas superiores a 60 km/h, además de actividad eléctrica.

En el litoral yucateco se prevé oleaje de aproximadamente 1.5 metros de altura.

Recomendaciones ante las lluvias y tormentas

Ante el pronóstico de lluvias fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento, se recomienda evitar permanecer bajo árboles, espectaculares o estructuras que puedan representar un riesgo durante una tormenta.

Los conductores deben extremar precauciones ante posibles encharcamientos, pavimento mojado y disminución de visibilidad, especialmente durante las precipitaciones más intensas.

En las comunidades costeras también se recomienda tomar precauciones por el viento y el oleaje elevado.