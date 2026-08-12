Padres de Cancún cuestionan cuotas escolares de hasta 2 mil 500 pesos y exigen educación pública gratuita

A solo tres semanas de que inicie el ciclo escolar 2026-2027 en educación básica, el cobro de cuotas escolares en planteles públicos de Quintana Roo vuelve a generar opiniones encontradas entre paterfamilias, quienes debaten entre la necesidad de apoyar a las escuelas y el derecho a una educación pública gratuita.

Mientras los Servicios Educativos de Quintana Roo (SEQ), encabezados por Elda Xix Euán, ejercen un presupuesto de 9 mil 189 millones de pesos para el presente año, padres de familia consideran que estas aportaciones representan un gasto adicional durante una temporada de fuertes desembolsos por la adquisición de útiles, uniformes, calzado, mochilas y transporte. Por ello, insisten en que la enseñanza pública debe ser gratuita, tal como lo establece la Constitución.

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“Son escuelas públicas, pero aun así nos hacen pagar hasta 2 mil 500 pesos en el Cbtis 111, además de otros 2 mil 500 de inscripción”, afirmó Wilma Canul, madre de familia. A su vez, el tutor Brayan González señaló que, para inscribir a su hijo a quinto grado, al entregar la documentación debe cubrir 450 pesos; de lo contrario, posteriormente condicionan la entrega de calificaciones u otros trámites.

La organización Padres Aliados de la Educación reportó que, a través de sus cuentas en redes sociales, ha recibido al menos 100 denuncias en todo el estado por el cobro de las llamadas cuotas voluntarias, particularmente para ingresar al nivel medio superior.

Ante la controversia, las autoridades educativas han reiterado que las cuotas escolares tienen carácter estrictamente voluntario y que ninguna institución puede condicionar la inscripción de un alumno, la entrega de documentos oficiales o el acceso a clases por la falta de este pago.

Recordaron que cualquier práctica que obligue a realizar aportaciones económicas o limite el derecho a la educación puede ser denunciada ante las instancias correspondientes.

De acuerdo con Héctor Santín Gómez, presidente de Padres Aliados de la Educación, los cobros infringen el marco legal vigente: “La educación ya está establecida que hasta el nivel medio superior y superior es gratuita; no debiera haber ningún cobro y todos los tutores que han estado llegando con nosotros han estado presentando sus quejas”.

A pesar de que las autoridades deben financiar la infraestructura educativa, diversos planteles condicionan las inscripciones o solicitan aportaciones económicas bajo el argumento de que requieren recursos para dar mantenimiento a las instalaciones y atender servicios básicos, como los baños.

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“Estas aportaciones voluntarias deben fijarse en las asambleas escolares y los padres de familia asistentes deben aprobarlas por mayoría. Aunque se autoricen en asamblea, si alguno no está de acuerdo con otorgarla, no puede ser obligado. Aunque haya sido avalada, no es obligatoria, sino voluntaria”, enfatizó.

Recomendó que, cuando alguna autoridad escolar intente condicionar la entrega de boletas de calificaciones u otro trámite, así como exhibir a los estudiantes que no aportaron la cuota, los tutores presenten una denuncia ante la Secretaría de Educación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.