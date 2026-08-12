Vivienda para el Bienestar llega a Kanasín: entregan casas del Infonavit en el fraccionamiento Girasoles

El programa Vivienda para el Bienestar continúa avanzando en Yucatán. En esta ocasión, llegó al municipio de Kanasín, donde el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) realizó la entrega del fraccionamiento Girasoles.

En enlace con la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, acompañado por Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, encabezó la entrega oficial de las viviendas.

Durante el evento, Díaz Mena destacó que el programa Vivienda para el Bienestar ya es una realidad para miles de familias yucatecas. Señaló que Kanasín, uno de los municipios conurbados con Mérida, concentra una de las mayores cantidades de viviendas contempladas dentro de este esquema, con 12 mil 500 predios.

El Gobernador informó que hasta el momento se han firmado 20 desarrollos con el Infonavit, entre ellos Ciudad Renacimiento, en Ucú, lo que representa un total de 38 mil 500 viviendas. A esta cifra se suman 9 mil viviendas a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que serán distribuidas en 29 municipios de Yucatán.

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“Estamos llevando vivienda al interior del estado, haciendo realidad el objetivo del Renacimiento Maya: acabar con la desigualdad económica que por siglos ha sufrido el pueblo de Yucatán y que tengan la oportunidad de una vivienda digna para sus familias”, expresó Díaz Mena.

Asimismo, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el respaldo que brinda a Yucatán y a miles de familias que buscan acceder a una vivienda digna.

Vivienda para el Bienestar avanza en Yucatán

Por su parte, la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, señaló que el programa Vivienda para el Bienestar avanza a buen ritmo en Yucatán, donde se tiene una meta sexenal de 72 mil 770 viviendas.

Detalló que, actualmente, las obras registran un avance equivalente al 66 por ciento de la meta sexenal, con una distribución de 10 mil viviendas a cargo de la Conavi, 60 mil del Infonavit y 2 mil 770 correspondientes al Fovissste.

La funcionaria también destacó que, detrás del fraccionamiento Girasoles de Kanasín, se encuentra una cancha deportiva construida como parte del proyecto Mundial Social, impulsado por la Sedatu y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), infraestructura que, dijo, representa un beneficio adicional para las familias de la zona.

Girasoles de Kanasín tendrá 2 mil 438 viviendas

En su intervención, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que a nivel nacional continúa la entrega de viviendas en 112 conjuntos habitacionales. De estos, 40 ya han sido colocados en su totalidad y actualmente suman 34 mil 300 personas beneficiarias.

Añadió que durante agosto se abrirán 14 nuevos fraccionamientos en distintas entidades del país, mientras que en septiembre se incorporarán otros 14.

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Respecto al fraccionamiento Girasoles, en Kanasín, explicó que el desarrollo contempla la construcción de 2 mil 438 viviendas. Como parte de la jornada de este miércoles, 208 beneficiarios recibieron las llaves de sus nuevos hogares.

Romero Oropeza también precisó que la meta del Infonavit en Yucatán es alcanzar 60 mil viviendas. Hasta ahora, se han contratado 38 mil 530 viviendas en 20 proyectos, mientras que para lo que resta de 2026 se prevé concretar otras 16 mil viviendas mediante 14 proyectos adicionales.

Con ello, estimó que al cierre de este año Yucatán alcanzará aproximadamente 91 por ciento de la meta establecida para todo el sexenio.