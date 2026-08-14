Mañanera de hoy 14 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este viernes 14 de agosto.
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14/08/2026 a las 07:54
Además por vía aérea se han recibido a 99 mil 685 connacionales en 816 vuelos en 10 aeropuertos, señaló el director del INM.
14/08/2026 a las 08:53
De dicha cifra, 171 mil 508 ingresaron vía terrestre, por los diferentes puntos de repatriación establecidos.
14/08/2026 a las 07:53
Sergio Salomón Céspedes, director del Instituto Nacional de Migración, informa que como parte del programa "México te abraza" se han recibido 271 mil 193 connacionales del 20 de enero del 2025 al 13 de agosto del presente año.
14/08/2026 a las 07:48
La presidenta Sheinbaum Pardo, anuncia que como parte del programa "México Canta", en la semifinal que habrá en Loa Ángeles California, se contará con la presencia de Los Tigres del Norte.
14/08/2026 a las 07:46
Se informará del número de mexicanos que han llegado de Estados Unidos deportados o repatriados.
14/08/2026 a las 07:46
Este viernes se hablará del programa "México te abraza".
14/08/2026 a las 07:45
En esta gira también se revisarán obras de carreteras en Tamaulipas y se tendrá una reunión del con Jóvenes Construyendo el Futuro.
14/08/2026 a las 07:45
Se trata de un acueducto, una planta potabilizadora y dos plantas de bombeo, obra que ya va bastante avanzada, señaló la mandataria.
14/08/2026 a las 07:45
Asimismo revisarán una obra de agua muy importante para llevar agua a Ciudad Victoria.
14/08/2026 a las 07:45
En Tamaulipas, la presidenta inaugurará dos hospitales, uno del ISSSTE y otro del IMSS Bienestar.
14/08/2026 a las 07:45
La presidenta anuncia que más tarde viajará a Tamaulipas.
14/08/2026 a las 07:45
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 14 de agosto.
IO