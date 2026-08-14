Presidenta Sheinbaum responde por cancelación de visa a Andrés Manuel López Beltrán: acusa “injerencia” de EU en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como una posible forma de injerencia política la cancelación de visas estadounidenses a personas políticamente expuestas, luego de ser cuestionada este viernes 14 de agosto sobre el caso de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia mañanera desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum consideró que una decisión de este tipo debería estar sustentada en pruebas si existen señalamientos vinculados con algún delito. De lo contrario, sostuvo, puede interpretarse como una medida con implicaciones políticas.

La mandataria insistió en que México mantiene una relación de coordinación con Estados Unidos, pero bajo el principio de respeto a la soberanía y sin subordinación.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la cancelación de visa a Andrés Manuel López Beltrán?

Ante una pregunta expresa sobre el tema, la presidenta señaló que las restricciones de visas dirigidas a personajes políticamente expuestos pueden adquirir un carácter político cuando no existen pruebas públicas que expliquen la determinación.

“Esto es un sentido de injerencia en la política mexicana, esa es mi opinión, porque no veo yo otra razón”, señaló.

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Sheinbaum agregó que si las autoridades de Estados Unidos cuentan con pruebas contundentes contra cualquier ciudadano mexicano, independientemente de su partido político, profesión o posición pública, deben presentarlas para que puedan ser valoradas por las autoridades mexicanas.

En ese contexto, defendió que cualquier eventual responsabilidad debe determinarse mediante las leyes y tribunales de México.

Sheinbaum defiende soberanía de México frente a Estados Unidos

La presidenta aprovechó su respuesta para recordar distintos episodios históricos relacionados con intervenciones extranjeras y sostuvo que la política exterior mexicana debe mantener como principio la defensa de la independencia nacional.

Sheinbaum afirmó que la relación con Washington debe basarse en la coordinación de igual a igual, pero rechazó cualquier intento de intervenir en las decisiones políticas internas del país.

“En México decide el pueblo de México”, expresó al defender que los asuntos políticos nacionales no deben quedar sujetos a determinaciones de gobiernos extranjeros.

También aseguró que su postura no implica romper la relación bilateral, sino establecer límites cuando el Gobierno mexicano considere que alguna acción puede representar una interferencia.

🔴 “Es el pueblo quien define el reconocimiento, no es una visa”, dice la presidenta Claudia Sheinbaum sobre ‘Andy’ López Beltrán.



Y menciona a Alejandro Moreno (@alitomorenoc): “Ahí tienen al presidente del PRI yendo a EU, es vergonzoso”. pic.twitter.com/4rTI4yPdX6 — Azucena Uresti (@azucenau) August 14, 2026

¿Una visa de EU es un “certificado de buen comportamiento”?

Sheinbaum también fue cuestionada sobre quienes consideran que disponer de una visa estadounidense representa una especie de reconocimiento sobre la conducta de una persona.

La mandataria rechazó esa interpretación y respondió que el respaldo político debe provenir de la ciudadanía y no de la posesión de una visa.

En esa parte de su intervención volvió a criticar al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, a quien ha cuestionado por acudir a Estados Unidos para solicitar la cancelación de visas de políticos mexicanos.

Sheinbaum consideró que recurrir a autoridades extranjeras para intervenir en disputas internas resulta contrario a la tradición de defensa de la soberanía mexicana.

La presidenta reiteró que México continuará colaborando con Estados Unidos en distintos asuntos, pero insistió en que cualquier acusación contra ciudadanos mexicanos debe acompañarse de pruebas y procesarse mediante las instituciones correspondientes.

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