Todo es Personal en Yucatán

DOS FIESTAS y una sola guerra disfrazada de cumpleaños. ¿Falta de visión política, torpeza en las formas o simple ganas de restregarle al otro quién manda? Este fin de semana dejará una fotografía que no necesita pie de foto: la del oficialismo yucateco partido en dos y sin disimulo.

El gobernador Joaquín Díaz Mena cumple años este sábado y, se comenta, habrá festejo en su natal San Felipe, donde desfilarán colaboradores, alcaldes, legisladores y buena parte del huachismo en pleno. Hasta ahí, ceremonia de rutina.

Lo jugoso viene unas horas antes. El viernes, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín hará lo propio en su rancho “Tierra de Osos”, en Motul, y ahí se dará cita el ramirismo completo, justo el grupo que en los últimos meses ha coleccionado desencuentros con el círculo cercano al Gobernador. Dos fi estas. Dos municipios. Dos bandos.

Apenas unas horas de diferencia y ninguna casualidad. La pregunta no es ingenua: ¿necesitaba el senador exhibir la ruptura con semejante descaro? Porque en política las formas hablan más fuerte que los discursos, y organizar casi en paralelo dos concentraciones de este calibre deja de ser cortesía política para convertirse en un pase de lista con música de fondo. ¿Quién estará este viernes con Ramírez Marín? ¿Quién le hará segunda a Huacho el sábado? ¿Quién, con la habilidad de siempre, se las arreglará para aparecer en las dos?

Habrá que mirar las fotografías con lupa, porque alcaldes, diputados, funcionarios, empresarios y operadores calcularán al milímetro dónde conviene dejarse ver. El asunto dejaría de ser anécdota de fin de semana si no fuera el síntoma más visible de una pelea de fondo dentro del ramirismo por espacios, cuotas de poder y, sobre todo, por la codiciada carrera rumbo al 2027. Y como siempre en la política yucateca, las listas de invitados terminarán siendo mucho más reveladoras que el sabor del pastel.

LO OCURRIDO EN las elecciones para la dirigencia del sindicato del Issste en Yucatán no es insólito: es sospechosamente conveniente, y merece bastante más que la lectura light que algunos ya intentan vender. Presentar el resultado como un “golpe a Morena” o como derrota del ofi cialismo es, cuando menos, una simplifi cación interesada que ignora deliberadamente los antecedentes y calla quién respaldó a cada planilla durante el proceso.

La planilla azul, para empezar, fue señalada desde el arranque como la “planilla ofi cial”, por el presunto respaldo del entonces subdelegado de Administración del Issste en Yucatán, C.P. Alejandro Ruiz Nicolín, y varios de sus integrantes ya cargan una etiqueta pública de cercanía con corrientes panistas. Ignorar eso no es objetividad, es amnesia selectiva. Hace falta poner sobre la mesa todos los elementos del proceso y no sólo los que convienen a la narrativa de moda.

Más allá de colores partidistas, lo que de verdad importa es que los trabajadores del Issste sepan, con nombres y sin maquillaje, cómo se cocinó esta elección, quién respaldó a quién y qué factores realmente definieron el resultado. Merecen información completa y honesta, no un relato armado a modo.

MUY COMENTADAS RESULTARON las ausencias del diputado federal Jorge Sánchez “el Gallo” en dos citas que, por territorio y por política, eran difíciles de esquivar sin que se notara. La primera fue la Jornada Nacional de Reforestación en Izamal, justo en el distrito federal que representa, a donde sí llegaron el gobernador Joaquín Díaz Mena, un subsecretario federal, buena parte del gabinete estatal y los legisladores de la zona. Que el propio representante del distrito brillara por su ausencia no pasó inadvertido.

Pero las cejas terminaron arriba del todo cuando tampoco apareció en la concurrida fiesta de Wilmer Monforte, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, a quien ya algunos colocan entre los aspirantes a la candidatura a diputado federal por el Distrito 1. Dos ausencias, un mismo mensaje: alguien está evitando cámaras, o evitando a alguien.

DONDE ASEGURAN QUE los nervios ya andan de punta es en Progreso. Nos cuentan que la secretaria de Pesca, Lila Frías, observa con creciente incomodidad que “Chelita” Magadán no tiene la más mínima intención de bajarse de sus aspiraciones a la alcaldía del puerto por Morena.

Al parecer, Frías calculó que despejar ese camino sería trámite sencillo. Se equivocó. Magadán sigue fi rme, y eso estaría desatando movimientos de pasillo. Según versiones que circulan entre operadores de la zona, sería la propia Frías quien anda buscando convencer a distintos personajes de empujar a Magadán hacia una diputación federal por el Distrito 2, fórmula perfecta para dejarle el terreno libre en la alcaldía.

El problema es que, nos dicen, esa salida no figura en los planes de “Chelita”, que tiene la mira puesta exclusivamente en Progreso y ningún interés en conformarse con una diputación de consuelo. Si esto es así, la operación para moverla de casilla se está topando con una resistencia bastante más dura de lo que alguien calculó en un principio.

QUIEN HIZO TREMENDA rabieta fue el alcalde de Tecoh, Bethuel Achach, después de que a su informe de gobierno no llegara, como sin duda esperaba, ningún funcionario de peso para llevar la representación oficial.

En su lugar apareció el director del Conalep, Felipe Duarte Ramírez, y según quienes estuvieron cerca del evento, la sustitución no le sentó nada bien al edil, que no se guardó su inconformidad por el nivel –o falta de nivel– de la representación enviada. Para rematar, ni el discurso ayudó a levantar el ánimo: entre los asistentes fue califi cado de fl ojo y aburrido, más cerca de bajar el entusiasmo que de darle lustre político al acto.

GRAN REVUELO CAUSÓ entre los alumnos de la Universidad Anáhuac Mayab enterarse de que Gilberto Mora, una de las joyas del futbol mexicano, compartirá con ellos al menos una clase en línea. Se comenta que el seleccionado nacional se inscribió en la Licenciatura en Administración de Empresas, de forma virtual en la Anáhuac y tomará una materia junto con estudiantes de la Mayab.

La noticia, como era previsible, corrió como reguero de pólvora entre quienes ya presumen, aunque sea a través de una pantalla, tener de compañero de clase a uno de los futbolistas que más expectación genera en el país. Pero no será el único, también el delantero de Chivas y seleccionado mexicano, Armando “Hormiga” González, se inscribió en la misma universidad y en modalidad en línea pero en la Licenciatura en Deporte y Bienestar.

PUES RESULTA QUE el crédito que el Gobierno del Estado ya mandó al Congreso de Yucatán no sólo está moviendo números: también empieza a mover candidaturas. Nos cuentan que, ante las condiciones que puso el PAN para aportar los votos que necesita el Ejecutivo, uno de los puntos que más ruido generó dentro del Gobierno es el futuro de Francisco “Panchito” Torres Rivas al frente de la Japay.

La dirigencia panista planteó, sin mucho disimulo, revisar la permanencia del funcionario como parte del precio a pagar por el crédito. ¿La fórmula que se cocina? Darle a Panchito una salida elegante y, de paso, mantenerlo con vida política: la candidatura de Morena al VI Distrito Federal. Pero ahí surgió el problema: esa posición ya tiene dueño, Samuel Lizama Gasca, quien siente ese distrito como suyo y, por si hiciera falta subrayarlo, ha reforzado su presencia territorial en las zonas de Mérida y Kanasín que forman parte de esa demarcación. La negociación, en suma, tiene todos los ingredientes para volverse un pleito.

NOS CUENTAN QUE en la Secretaría de Educación del Estado su titular, Juan Balam Várguez, parece haberse quedado dormido en sus laureles, porque a estas alturas sigue sin haber claridad sobre cuándo arrancará realmente el reparto de los apoyos del programa Bienestar en tu Escuela.

El funcionario anunció que “la próxima semana” comenzaría la distribución de uniformes, útiles, mochilas y calzado en los planteles del estado, con la promesa de que los alumnos los tendrían desde el arranque del ciclo 2026-2027. Hasta ahora, sin embargo, no hay calendario público por municipio, escuela o región, ni logística conocida para cubrir a todo Yucatán. La “próxima semana” se acerca peligrosamente, pero las fechas, las rutas y los responsables siguen sin aparecer.

En la Segey convendría recordar que entregar a tiempo estos apoyos exige bastante más que un boletín de prensa: miles de familias dependen de ellos para aliviar el golpe del regreso a clases. A Juan Balam se le está acabando el recreo: el ciclo escolar ya empezó y los uniformes, mochilas, zapatos y útiles no van a llegar a las aulas por obra y gracia de sus laureles.

LO QUE FUE noticia nacional ocurrió en el tradicional gremio de los matarifes del barrio de San Sebastián, donde lo que debía ser noche de fi esta y tradición terminó en tensión y alarma entre los vecinos: la quema de toritos pirotécnicos se salió de control y dejó al menos cinco personas lesionadas.

Todo ocurrió ante la mirada atónita de funcionarios y diputados que asistieron a la tradicional pasarela política –Francisco Torres Rivas, director de la Japay; Álvaro Cetina Puerto, diputado local y presidente estatal del PAN; Gerardo López Fernández, director del DIF municipal y suplente del propio Cetina; Lizbeth Basto Avilés, coordinadora general de Buen Gobierno del municipio, entre otros.

Nuestras fuentes, presentes esa noche, lo resumen sin filtro: “en lugar de hacer un posicionamiento serio por las personas lesionadas, prefi rieron huir del sitio sin hacer mucho aspaviento, para no generar preocupación”. Traducción: primero la foto, después –si acaso– la solidaridad

SE COMENTA QUE por los rumbos de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mérida hubo un buen jalón de orejas después de que circulara un video de la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada durante uno de sus recorridos por la ciudad. Lo que encendió las alertas no fue el recorrido en sí, sino que entre las imágenes aparece, echándole porras y vitoreándola sin freno, aquella misma mujer que tiempo atrás se hizo viral por insultar al gobernador Joaquín Díaz Mena.

El detalle no cayó nada bien entre quienes cuidan las formas políticas, sobre todo porque hoy existe una relación institucional cordial entre Patrón y Díaz Mena, y nadie –salvo quien filmó y difundió el video– parece tener interés en que ese material alimente lecturas de confrontación donde, al menos de cara al público, se ha procurado sostener la armonía.

Porque aprender sin pensar es esfuerzo perdido, hasta en el regreso a clases Todo es Personal.