Detienen a exempleada de OXXO en Cancún; la relacionan con 11 asaltos a tiendas

Una mujer fue detenida por agredir a policías que la detectaron en actitud sospechosa sobre la avenida Centenario. Posteriormente, las investigaciones revelaron que estaría relacionada con alrededor de 11 asaltos a tiendas de conveniencia de una cadena en la que anteriormente laboró como empleada.

Las primeras indagatorias señalaron que la presunta involucrada en robos a comercios, identificada como Wendy Clarisa “N”, habría aprovechado la información que conocía sobre el manejo de efectivo en las sucursales de OXXO para cometer los ilícitos.

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Elementos de la Policía Estatal del Grupo Orión, encargados del combate a este tipo de delitos, localizaron a la sospechosa cuando obstruía la circulación vehicular con una motocicleta estacionada sobre la avenida Centenario.

Los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo se acercaron para solicitarle que despejara la vialidad; sin embargo, la mujer habría reaccionado de manera agresiva, con insultos y señas obscenas hacia los uniformados.

La mujer abordó su motocicleta con intención de retirarse del sitio. En ese momento, los oficiales le informaron que sería puesta a disposición de un Juez Cívico por su conducta, pero al persistir en su actitud hostil, fue presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por desobediencia y resistencia de particulares.

Los policías aseguraron la motocicleta para que la autoridad ministerial determine si habría sido utilizada en alguna actividad ilícita.

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De manera preliminar, el Grupo Orión de la SSC cuenta con información que vincula a la detenida con 11 asaltos a tiendas de conveniencia, por lo que continúan las indagatorias para localizar a los posibles cómplices que habrían participado en los atracos.

Las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre la posible banda que habría cometido los robos con violencia utilizando información proporcionada por la exempleada de la cadena comercial.