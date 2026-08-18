Mañanera de hoy 18 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este martes 18 de agosto.
Actualizar narración
18/08/2026 a las 07:48
"Superamos por primera vez en la historia los 100 millones, estamos en 101 millones 233 mil 44 consultas de primer nivel", destaca García Dobarganes.
18/08/2026 a las 07:47
El funcionario destaca el crecimiento en los últimos 5 años, desde el 2022 hasta el 2026, el número de consultas de primer nivel.
18/08/2026 a las 07:46
Eduardo Clark, subsecretario de Salud, indica cómo ha ido evolucionando la atención de consultas de especialidad, consultas generales y cirugías en las tres instituciones de servicios públicos de salud.
18/08/2026 a las 07:44
Dicho informe contemplará resultados y algunos indicadores en el ISSSTE, IMSS e IMSS-BIenestar.
18/08/2026 a las 07:44
Hoy se presentará un informe de Salud.
18/08/2026 a las 07:44
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 18 de agosto.
IO