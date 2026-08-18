Intentan linchar a presunto ladrón en Temozón; vecinos lo retienen y exigen justicia

Momentos de tensión se vivieron la tarde de ayer en la colonia conocida como “La Invasión” del municipio de Temozón, ubicado en el oriente del estado, luego que habitantes retuvieran a un hombre señalado presuntamente de intentar cometer un robo.

Los hechos ocurrieron a las 16:30 horas, cuando vecinos detectaron al sujeto e hicieron el reporte a las autoridades. De acuerdo con la información recabada, el hombre habría sido identificado como uno de los trabajadores que participan en la construcción de las próximas Viviendas del Bienestar que se realizan en esta zona del municipio.

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La situación generó molestia entre los habitantes, algunos de los cuales intentaron hacer justicia por propia mano. Ante el riesgo de que el señalado fuera agredido, elementos de la Policía acudieron al sitio, intervinieron y trasladaron al hombre a la Comandancia Municipal, donde quedó bajo resguardo.

De acuerdo con elementos de la corporación, la intervención tuvo como objetivo proteger la integridad del detenido y evitar que los ciudadanos incurrieran en algún delito, pues una agresión colectiva o un intento de linchamiento podría derivar en consecuencias legales para quienes participaran.

Mientras el hombre permanecía en las instalaciones policiales, varias personas se concentraron en las inmediaciones de la Comandancia para exigir que se hiciera justicia. El ambiente permaneció tenso durante varios minutos debido a los reclamos de los habitantes.

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Los agentes explicaron a los presentes que el caso se encuentra bajo investigación y que deberán determinarse las circunstancias de lo ocurrido conforme al procedimiento correspondiente. Asimismo, señalaron que cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante las autoridades competentes y no a través de acciones por cuenta propia.

Después de recibir las explicaciones sobre las consecuencias legales que podrían tener las agresiones o los intentos de linchamiento, la situación comenzó a tranquilizarse. Poco a poco, los vecinos que permanecían reunidos se retiraron del lugar, permitiendo que las autoridades continuaran con las diligencias correspondientes.

El caso permanece bajo investigación y será la autoridad competente la encargada de determinar si existen elementos suficientes para fincar alguna responsabilidad contra el hombre que fue señalado.