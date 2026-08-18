Sismo sacude Venezuela: Delcy Rodríguez reporta epicentro en La Guaira y activa sistema de protección

Un sismo con epicentro en La Guaira fue reportado durante la madrugada de este martes 18 de agosto en Venezuela, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta de X.

El mensaje fue publicado alrededor de las 2:00 horas, pocos minutos después de que se percibiera el movimiento telúrico. De acuerdo con la información compartida por Rodríguez, el evento tuvo una magnitud superior a 4, aunque en ese momento no se había detallado una cifra definitiva.

La mandataria indicó que el sistema nacional de protección fue activado de inmediato para dar seguimiento a la situación y evaluar posibles afectaciones.

¿Dónde fue el epicentro del sismo reportado en Venezuela?

Según el mensaje de Delcy Rodríguez, el epicentro se localizó en La Guaira, entidad situada en la zona centro-norte del país y cercana a Caracas.

La presidenta encargada señaló que el movimiento había ocurrido aproximadamente 23 minutos antes de su publicación, por lo que las autoridades apenas comenzaban las labores de revisión y monitoreo.

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Hasta ese momento, no se habían informado oficialmente daños materiales, personas heridas o víctimas relacionadas con el sismo.

Venezuela activa monitoreo tras el movimiento telúrico

Rodríguez aseguró que el Sistema de Protección se encontraba activo y realizando las verificaciones correspondientes después del movimiento.

Este tipo de protocolos incluye el seguimiento de reportes en las zonas donde el sismo fue percibido y la revisión de posibles afectaciones en infraestructura, aunque en su primer mensaje no ofreció mayores detalles sobre el alcance de las inspecciones.

La información difundida durante la madrugada se mantiene como un reporte preliminar, por lo que la magnitud exacta y las características del evento podrían actualizarse conforme avancen las evaluaciones oficiales.

Quiero informar que hace aproximadamente 23 minutos se registró un sismo sentido, con epicentro en La Guaira y una magnitud superior a 4. Nuestro Sistema de Protección está activado y realizando el monitoreo y seguimiento correspondiente. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) August 18, 2026

¿Hubo daños por el sismo en La Guaira?

Por ahora, el mensaje de la presidenta encargada no reporta personas lesionadas, fallecidas ni daños estructurales.

Las autoridades venezolanas mantienen el seguimiento del sismo y podrían emitir nuevos balances en caso de detectar afectaciones. Hasta que exista una actualización oficial, el dato confirmado es que el movimiento tuvo epicentro en La Guaira y una magnitud superior a 4.

IO