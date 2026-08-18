Abogado de Fernando Farías Laguna niega que sea trasladado a México desde Argentina; extradición sigue en proceso

Las versiones sobre un supuesto traslado inmediato a México del contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por presuntamente encabezar una red vinculada con huachicol fiscal, han generado información contradictoria durante las últimas horas.

La periodista Azucena Uresti informó a través de su cuenta de X que el abogado del exmando naval, Epigmenio Mendieta, rechazó que su cliente se encuentre actualmente en un vuelo con destino a México.

“Es falso que se encuentre volando a México”, señaló el litigante en e ntrevista, según el mensaje difundido por la periodista.

La declaración contrasta con versiones que comenzaron a circular desde la noche anterior y que apuntaban a una posible extradición en las siguientes horas desde Argentina.

¿Fernando Farías Laguna ya fue trasladado a México?

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que Fernando Farías Laguna haya sido trasladado a territorio mexicano.

La información disponible indica que el procedimiento de extradición continúa abierto y que todavía existe una audiencia preliminar prevista para finales de este mes.

Noticia Destacada FGR cita a siete marinos por caso Farías Laguna y red de huachicol fiscal con buques

Por ello, las versiones sobre una entrega inmediata deben considerarse preliminares mientras no exista una confirmación oficial de las autoridades mexicanas o argentinas.

Abogado asegura que el contralmirante teme por su vida

De acuerdo con lo reportado por la periodista, la defensa sostuvo que Farías Laguna no quiere regresar a México porque teme por su vida.

Ese argumento forma parte de la postura de su abogado y no implica por sí mismo que el proceso de extradición haya sido suspendido o cancelado.

El caso permanece sujeto a las decisiones judiciales que se adopten dentro del procedimiento que se desarrolla en Argentina.

Extradición de Fernando Farías Laguna sigue sin definirse

Las versiones encontradas reflejan que la situación jurídica del contralmirante todavía está en desarrollo.

🔴#Ahora | "Es falso que (Fernando Farías Laguna) se encuentre volando a México", me dice su abogado Epigmenio Mendieta.



El contralmirante no quiere venir al país porque teme por su vida.



Desde anoche trasciende que en las próximas horas el contralmirante podría ser extraditado… pic.twitter.com/LHob7WvfQa — Azucena Uresti (@azucenau) August 18, 2026

Mientras algunos reportes apuntan a una posible entrega próxima, su abogado sostiene que el traslado no se ha realizado y que el proceso todavía tiene etapas pendientes.

Hasta que exista información oficial sobre una extradición concretada, el punto confirmado es que Fernando Farías Laguna permanece vinculado a un procedimiento en Argentina, mientras continúa la disputa sobre su eventual traslado a México.

La acusación en su contra tampoco equivale a una sentencia, por lo que deberá mantenerse la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva.

IO