EU entrega a México a seis fugitivos buscados por delitos graves, informa embajador Ronald Johnson

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que autoridades estadounidenses entregaron en los últimos días a seis fugitivos buscados por México por su presunta relación con delitos graves.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el diplomático señaló que entre los ilícitos atribuidos a estas personas se encuentran asesinato y delitos relacionados con armas de fuego.

Johnson agregó que uno de los individuos entregados está vinculado con una organización que Estados Unidos identifica como narcoterrorista, aunque en su publicación no precisó nombres, lugares de detención ni detalles sobre los procesos judiciales que enfrentarán en territorio mexicano.

¿Qué informó Ronald Johnson sobre los seis fugitivos entregados a México?

El embajador destacó que los seis fugitivos figuraban entre las personas más buscadas por las autoridades mexicanas y que su entrega forma parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Según su mensaje, los operativos recientes buscan reducir los espacios de protección para personas requeridas por la justicia y facilitar su puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

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Johnson no detalló si los procedimientos se realizaron mediante extradiciones formales, deportaciones u otros mecanismos legales de entrega.

Embajador destaca cooperación entre Trump y Sheinbaum

En su publicación, Ronald Johnson atribuyó estos resultados al fortalecimiento de la coordinación entre los gobiernos encabezados por el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El diplomático sostuvo que, conforme aumenta esta colaboración, las personas buscadas por delitos graves tienen menos posibilidades de evadir a la justicia.

La cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos incluye acciones contra el tráfico de drogas, armas y personas, además de la localización de fugitivos requeridos por ambos países.

In recent days, U.S. authorities turned over six more fugitives wanted in Mexico for serious crimes, including murder and firearms offenses, with one linked to a narco-terrorist organization. As the cooperation advanced by @POTUS @realDonaldTrump and President @ClaudiaShein… pic.twitter.com/SDhwqeAtIv — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 17, 2026

No se revelan identidades de los fugitivos

Hasta el momento, el mensaje del embajador no incluye las identidades de las seis personas entregadas ni especifica cuál de ellas estaría vinculada con la organización señalada como narcoterrorista.

Tampoco se detallaron los estados mexicanos donde son requeridos ni las acusaciones individuales contra cada uno.

Por ello, la información difundida por Johnson se mantiene como un reporte general sobre las entregas recientes, a la espera de que autoridades mexicanas o estadounidenses proporcionen mayores detalles sobre los casos.

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