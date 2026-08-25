Estados Unidos emite alerta de seguridad en Mexicali y suspende viajes oficiales este 25 de agosto

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad por una posible amenaza en Mexicali, Baja California, y determinó suspender durante este 25 de agosto las actividades de su personal, así como los viajes oficiales hacia la capital del estado.

De acuerdo con el aviso difundido por las autoridades estadounidenses, la medida también fue comunicada a ciudadanos de ese país que se encuentran en la zona, quienes recibieron una serie de recomendaciones preventivas.

Hasta el momento, Washington no ha informado públicamente cuál es la naturaleza específica de la amenaza ni si existe algún objetivo concreto relacionado con la alerta.

¿Qué medidas tomó Estados Unidos en Mexicali?

La suspensión aplica a las actividades gubernamentales estadounidenses en Mexicali y a los desplazamientos oficiales de su personal hacia esa ciudad durante la jornada de este martes 25 de agosto.

Las autoridades estadounidenses recomendaron además evitar edificios gubernamentales en la capital bajacaliforniana y buscar refugio en caso de que se presente algún incidente.

También pidieron atender las instrucciones de las autoridades policiales mexicanas y mantenerse informados sobre cualquier actualización relacionada con la situación.

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¿Qué recomendaciones emitió para ciudadanos estadounidenses?

El aviso sugiere a los ciudadanos de Estados Unidos mantenerse atentos a su entorno y seguir los reportes de medios locales.

Entre las medidas preventivas también se encuentra informar a familiares o personas cercanas sobre su estado de seguridad en caso de una emergencia.

La alerta insiste en mantener comunicación constante y evitar zonas que pudieran representar algún riesgo mientras permanezca vigente el aviso.

Security Alert: August 25 Threat in Mexicali



Location: Mexicali, Baja California



Event: Due to threat information, U.S. government activities in, and travel to, Mexicali have been suspended on August 25. We are alerting U.S. citizens of this potential threat.



Actions to Take:… pic.twitter.com/OaWyCTssvZ — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) August 25, 2026

No se ha detallado cuál es la amenaza

El gobierno estadounidense no proporcionó mayores elementos sobre el origen de la advertencia, por lo que hasta ahora se desconoce si está vinculada con algún hecho de violencia, operativo de seguridad o amenaza específica.

La suspensión anunciada se limita, de acuerdo con la información disponible, al 25 de agosto y a las actividades oficiales estadounidenses en Mexicali.

Por ahora, las autoridades recomiendan mantenerse pendientes de nuevas comunicaciones y de las instrucciones que puedan emitir las instituciones de seguridad en Baja California.

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