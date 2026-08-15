“Estamos hartos de los robos y de la inseguridad”: saquean al menos tres casas y una escuela en Tekax

La inseguridad mantiene en alerta a habitantes de distintos sectores de Tekax, luego de que en los últimos días se registraran varios robos a viviendas y un plantel educativo, situación que generó preocupación entre las familias, quienes exigieron a las autoridades municipales y policiacas reforzar los operativos de vigilancia.

Uno de los sectores más afectados es la unidad Antigua Pozo Uno, ubicada a pocas cuadras del Cbtis 193, donde vecinos de las calles 8 y 6 con 53 denunciaron el saqueo de al menos tres predios. Los delincuentes no sólo se apoderaron de pertenencias y objetos de valor, sino que ocasionaron importantes daños materiales para poder ingresar a los inmuebles.

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Entre las personas afectadas se encuentra la maestra Camelia M., cuya vivienda fue prácticamente saqueada. Los responsables rompieron puertas y ventanas e incluso realizaron boquetes en las paredes para ingresar y revisar el inmueble en busca de objetos que pudieran llevarse.

Otro de los afectados fue Jesús Cervantes, cuyo predio también presentó daños en puertas y otros puntos de la estructura. Los delincuentes aprovecharon la ausencia de los propietarios para ingresar y sustraer diferentes artículos.

Asimismo, la propiedad de José Antonio Uc fue blanco de los amantes de lo ajeno. En este caso, los responsables se llevaron una bomba de agua, cableado eléctrico y otros objetos de valor, además de causar daños en la estructura del inmueble.

Los habitantes señalaron que estos hechos han generado temor, pues consideran que los delincuentes actúan con demasiada facilidad al no observarse recorridos constantes de las corporaciones de seguridad.

“Estamos hartos de los robos y de la inseguridad que se vive por este rumbo; no podemos seguir con miedo mientras destruyen nuestro patrimonio”, manifestaron algunos de los vecinos afectados.

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La preocupación también se extendió al sector educativo, pues la delincuencia alcanzó al kínder Josefa Ortiz de Domínguez, ubicado en la calle 28 entre 49 y 47 de la colonia Yokchenkax.

En este plantel, los responsables ingresaron durante la ausencia de personal y sustrajeron diversos materiales y objetos de valor, afectando no solamente el patrimonio de la institución, sino también las actividades que se realizan en beneficio de los menores.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron al ayuntamiento y a los responsables de Seguridad Pública aumentar los recorridos preventivos en las colonias, principalmente durante las noches y madrugadas, cuando consideran que existe mayor riesgo de que los delincuentes ingresen a los predios.

Las familias también pidieron que se investiguen los robos y que se busque identificar a los responsables, pues consideran que no basta con acudir después de que ocurre un atraco, sino que es necesario establecer una estrategia preventiva que permita inhibir este tipo de delitos.