Extorsión se dispara 400% en Yucatán durante 2026 y crece la alerta por el delito

Yucatán dejó de ser ajeno al avance de la extorsión. Durante el primer semestre del 2026, las víctimas de este delito se dispararon 400 por ciento en la entidad respecto al mismo periodo del año pasado, uno de los mayores incrementos registrados en México, de acuerdo con el Monitor de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), elaborado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

El repunte ocurre mientras la extorsión alcanzó en el país su nivel más alto para un primer semestre en 11 años, con 6 mil 562 víctimas entre enero y junio, 9.17 por ciento más que en el mismo periodo de 2025.

Yucatán se ubicó entre las entidades con los aumentos porcentuales más pronunciados, junto con Chihuahua, Zacatecas y Tabasco. En el primer trimestre del año ya había aparecido en ese grupo, con un incremento de 300 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

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El dato oficial es apenas una parte

El problema puede ser mucho mayor de lo que reflejan las carpetas de investigación. Coparmex, con base en información del Inegi, advierte que 97 por ciento de las extorsiones no se denuncia o no deriva en una carpeta de investigación, por lo que las cifras oficiales representarían apenas una fracción del fenómeno.

Esta cifra oculta convierte el crecimiento registrado en Yucatán en una señal de alerta, particularmente para comerciantes, empresarios y prestadores de servicios, sectores que pueden convertirse en blanco de llamadas intimidatorias, cobros ilegales o amenazas.

La tendencia ya había comenzado a manifestarse en la entidad. Al cierre de 2025, Yucatán registró un aumento anual de 100 por ciento en las víctimas de extorsión y en el primer trimestre de 2026 volvió a aparecer entre los Estados con mayor crecimiento.

El Sureste, bajo presión

La situación adquiere otra dimensión al observar el comportamiento de la Península. Quintana Roo también figura entre las entidades con una incidencia relevante: durante el primer trimestre del año registró una tasa de 2.4 víctimas por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el análisis de Coparmex.

Sin embargo, el comportamiento no es uniforme. En Quintana Roo, el Gobierno federal reportó una reducción de 15 por ciento en los delitos de alto impacto entre 2025 y 2026, aunque el indicador agrupa diversas conductas delictivas y no permite equipararlo directamente con el aumento específico de la extorsión registrado en Yucatán.

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En Campeche, por su parte, Coparmex ya había señalado una cifra oculta de 93 por ciento en el primer trimestre y una tasa de 0.73 víctimas por cada 100 mil habitantes, aunque en ese periodo no reportó variación anual en el delito.

Siete de cada 10, a distancia

La forma de operar también cambió. Bajo la nueva metodología del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, siete de cada 10 extorsiones se cometen a distancia, principalmente mediante llamadas telefónicas, internet o redes sociales.

Sólo alrededor de dos de cada 10 ocurren de manera presencial, mientras el resto corresponde a tentativas.

El esquema permite a los delincuentes amenazar o exigir dinero sin siquiera encontrarse físicamente con la víctima, una modalidad que amplía el alcance del delito y dificulta identificar a los responsables.

A nivel nacional, 19 entidades reportaron incrementos en el primer semestre y 12 alcanzaron sus máximos históricos para ese periodo.

Un delito que no siempre se ve

El crecimiento de la extorsión en Yucatán contrasta con la imagen de seguridad que durante años distinguió a la entidad frente a buena parte del país. Aunque el número absoluto de casos continúa siendo reducido frente a los Estados con mayor incidencia, el ritmo de crecimiento constituye la principal señal de alerta.

El reto para las autoridades no únicamente está en contener los casos registrados, sino en lograr que las víctimas denuncien y que las amenazas que hoy permanecen fuera de las estadísticas lleguen a las instituciones encargadas de investigarlas.

La extorsión, advierte Coparmex, afecta directamente la operación de los negocios, la inversión y la generación de empleo. En Yucatán, el salto de 400 por ciento coloca nuevamente este delito bajo los reflectores.