Despliegan a mil 557 militares en Michoacán para proteger zonas aguacateras y reactivar exportaciones a EU

La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó a mil 557 integrantes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en Michoacán para reforzar la seguridad en municipios productores de aguacate, instalaciones de empaque, carreteras y puntos vinculados con las inspecciones sanitarias.

El operativo comenzó a las 07:00 horas de este jueves 6 de agosto de 2026, después de que Estados Unidos suspendió temporalmente las actividades de su personal en la entidad debido a una amenaza contra intereses estadounidenses. La medida frenó las inspecciones necesarias para certificar y enviar aguacate michoacano al mercado de ese país.

El contingente está integrado por 900 elementos del Ejército y 657 miembros de la Guardia Nacional, quienes se incorporarán a las operaciones coordinadas por la 21/a. Zona Militar. El Gobierno federal busca mejorar las condiciones de seguridad y acelerar las negociaciones para que el personal estadounidense pueda retomar sus actividades.

¿En qué municipios de Michoacán habrá más militares?

Los efectivos realizarán patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones preventivas en nueve municipios considerados relevantes para la producción, procesamiento y traslado del aguacate:

Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora.

Las labores se concentrarán en áreas urbanas, caminos rurales, vías de comunicación y corredores utilizados para movilizar la producción hacia los empaques autorizados.

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La Defensa explicó que los elementos también brindarán vigilancia en los puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. El objetivo es proteger al personal encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos sanitarios y reducir los riesgos que podrían impedir la reanudación de las exportaciones.

Operativo busca frenar extorsiones contra aguacateros

Otra prioridad será combatir las extorsiones que afectan a productores, empacadores, transportistas y trabajadores relacionados con esta actividad económica.

Las fuerzas federales realizarán acciones disuasivas y de inteligencia para identificar a líderes, operadores y generadores de violencia vinculados con organizaciones criminales. La Secretaría de la Defensa sostuvo que el refuerzo permitirá avanzar en la desarticulación de estructuras que operan en la entidad.

El despliegue ocurre después de una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y representantes del sector aguacatero. En ese encuentro, los empresarios solicitaron aumentar la presencia de la Guardia Nacional en zonas donde consideraban insuficiente la cobertura de seguridad.

¿Por qué Estados Unidos suspendió las inspecciones de aguacate?

La Embajada de Estados Unidos informó que las actividades de su gobierno en Michoacán quedaron suspendidas desde el 5 de agosto por una amenaza contra intereses estadounidenses. La alerta reiteró que el estado permanece bajo la clasificación Nivel 4, “No viajar”.

La decisión alcanzó a los inspectores agrícolas estadounidenses que revisan huertos y empaques como parte del acuerdo bilateral para exportar aguacate.

Sin esas verificaciones, los establecimientos no pueden procesar ni embarcar nuevos cargamentos hacia Estados Unidos. Sin embargo, la suspensión no equivale a una prohibición sanitaria del producto, sino a una interrupción operativa derivada de las condiciones de seguridad.

Gobierno busca reanudar exportaciones de aguacate

Sheinbaum informó que su administración solicitó una reunión urgente con el Departamento de Agricultura estadounidense para conseguir el regreso de sus inspectores.

Como posible alternativa, México planteará que personal de Senasica realice temporalmente las revisiones, aunque esta opción tendría que ser aprobada por las autoridades de Estados Unidos.

El Gobierno mexicano confía en que la suspensión sea breve y no provoque afectaciones económicas relevantes. El reforzamiento militar forma parte del plan presentado a productores y empacadores para recuperar las actividades de inspección y normalizar los envíos de aguacate lo antes posible.

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