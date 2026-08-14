DEA promete “cacería global” contra el CJNG y advierte ofensiva contra sus operadores

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, aseguró que la agencia mantendrá una “cacería global” contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y reforzará las operaciones dirigidas a identificar, localizar y detener a integrantes de la organización criminal.

Cole señaló que la estrategia tiene como prioridad proteger a la población estadounidense frente al tráfico de drogas sintéticas, especialmente fentanilo y metanfetamina, sustancias que autoridades de Estados Unidos han vinculado con operaciones de organizaciones criminales mexicanas.

El funcionario afirmó que la DEA perseguirá de manera “agresiva” a los operadores del CJNG que sean considerados una amenaza para la seguridad estadounidense.

¿Qué dijo el director de la DEA sobre el CJNG?

Terry Cole aseguró que las acciones contra el grupo criminal continuarán a escala internacional y recordó recientes detenciones de personas presuntamente vinculadas con la organización.

“Continuaremos con la cacería global del CJNG”, expresó el funcionario al hablar de la estrategia que seguirá la agencia.

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El director de la DEA también sostuvo que la organización representa una amenaza por su participación en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y destacó que su designación como organización terrorista extranjera amplía las herramientas disponibles para perseguir a integrantes y colaboradores.

Cole prometió mantener la presión contra los operadores del cártel e insistió en que la prioridad será impedir que continúen las actividades vinculadas con el envío de sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense.

DEA alerta sobre intercambio de fentanilo y metanfetamina por armas

Otro de los puntos señalados por Cole está relacionado con presuntas operaciones para intercambiar drogas por armamento de grado militar.

El funcionario aseguró que integrantes relacionados con el CJNG habrían intentado negociar metanfetamina y fentanilo producido en México a cambio de armas.

Estas declaraciones ocurren después de la detención de cuatro hombres señalados por autoridades estadounidenses de estar vinculados con el CJNG y que presuntamente negociaban en República Checa la adquisición de ametralladoras, lanzagranadas, morteros y municiones.

¿Cuánto ofrece la DEA por líderes del CJNG?

La ofensiva estadounidense también incluye un esquema de recompensas millonarias destinado a obtener información sobre integrantes de alto nivel de la organización.

De acuerdo con la información difundida, las recompensas contempladas contra distintos mandos del CJNG acumulan alrededor de 100 millones de dólares.

La estrategia forma parte del endurecimiento de las acciones de Estados Unidos contra organizaciones dedicadas al narcotráfico, particularmente aquellas vinculadas con la producción y distribución de fentanilo.

Cole sostuvo que la DEA continuará con las investigaciones y operaciones internacionales contra el CJNG, así como con la búsqueda de personas consideradas piezas relevantes dentro de su estructura criminal.

IO