Impulsan a las juventudes de Yucatán con programas de bienestar y emprendimiento

La Secretaría de las Juventudes de Yucatán fortalece la atención a las nuevas generaciones mediante programas enfocados en generar oportunidades de desarrollo, prevenir situaciones de riesgo y recuperar espacios para la sana convivencia, destacó su titular, Carla Margarita Cohuo.

La funcionaria resaltó que, con el respaldo del gobernador Joaquín Díaz Mena, se ha ampliado la presencia de las estrategias dirigidas a las juventudes en distintos municipios, con acciones que buscan responder a las necesidades de este sector y acercar alternativas en materia de cultura, deporte, salud, emprendimiento y participación comunitaria.

Entre los programas destacó Bienestar Integral, que brinda atención mediante acciones de salud integral, autoempleo y emprendimiento. Esta estrategia suma más de 3 mil beneficiarios y ha permitido desarrollar más de 30 talleres para fortalecer las capacidades de las juventudes.

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También mencionó Impulso Sociocultural, mediante el cual se entregan apoyos en especie y se tiene presencia en los 106 municipios de Yucatán. El programa busca incentivar la participación de jóvenes en actividades deportivas, culturales y sociales, además de respaldar iniciativas impulsadas por integrantes de este sector.

En materia de acceso a la cultura y el conocimiento, Cohuo destacó los resultados de Juventudes Conciencia, programa que ha beneficiado a más de 2 mil personas de 43 municipios, principalmente en comisarías, con el objetivo de acercar actividades culturales, artísticas y educativas a comunidades que históricamente han tenido menor acceso a este tipo de espacios.

La titular de la Secretaría de las Juventudes también resaltó el reconocimiento al talento y trayectoria de las nuevas generaciones mediante el Premio Estatal de las Juventudes 2026, que este año recibió más de 150 postulaciones. En esta edición fueron reconocidas 15 personas, entre ellas seis jóvenes del interior del estado, además de incorporarse cinco nuevas categorías.

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Otro de los ejes de trabajo es la inclusión. A través del programa Bienestar para Todes, durante este año se han atendido a más de 3 mil personas LGBT+ mediante eventos, talleres y espacios de participación.

Como parte de esta estrategia también se han otorgado apoyos para el emprendimiento y se realizó, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el primer Diagnóstico Situacional de Personas LGBT+ en Yucatán. Asimismo, se han brindado 20 acompañamientos en procesos de identidad ante el Registro Civil.

Cohuo señaló que la atención a las juventudes también contempla la prevención de adicciones, el cuidado de la salud mental y la prevención de la violencia. Para ello, se han llevado acciones a planteles de educación media superior, acercando a estudiantes información, orientación y herramientas para identificar y enfrentar situaciones que puedan poner en riesgo su bienestar.

La funcionaria destacó que el objetivo es mantener una política de atención cercana a las juventudes y ampliar las oportunidades para que puedan desarrollarse plenamente, participar en sus comunidades y contar con alternativas que contribuyan a su bienestar.