Ejecutivo federal enviará reforma al Congreso para exigir renuncia a doble nacionalidad a candidatos a Presidencia y gubernaturas

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para establecer que las personas con doble nacionalidad que aspiren a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán renunciar a su otra nacionalidad antes de registrarse como candidatas.

La propuesta fue presentada durante la conferencia matutina de este jueves por Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia, quien explicó que el Ejecutivo busca eliminar las posibles interpretaciones que actualmente existen sobre este requisito constitucional.

La iniciativa será presentada con el inicio del nuevo periodo legislativo y contempla modificaciones a las disposiciones constitucionales relacionadas con los requisitos para ocupar los principales cargos de los poderes ejecutivos federal y estatales.

¿Qué propone la reforma sobre la doble nacionalidad?

Alcalde explicó que actualmente los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución establecen requisitos relacionados con la nacionalidad mexicana por nacimiento para ocupar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina.

Además, el artículo 32 señala que determinados cargos reservados a mexicanos por nacimiento corresponden a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad.

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Sin embargo, la consejera jurídica afirmó que la redacción actual ha generado un vacío interpretativo respecto de las personas que ya poseen otra nacionalidad.

Por ello, la iniciativa busca establecer de manera expresa que una persona con doble nacionalidad tendrá que renunciar a la extranjera antes de solicitar su registro como candidata.

Presidentes y gobernadores no podrían usar pasaporte extranjero

La propuesta también plantea obligaciones para quienes ya ocupen alguno de estos cargos.

Durante el ejercicio de la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la persona titular no podría adquirir o solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridades extranjeras una ciudadanía distinta de la mexicana.

La restricción incluiría el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, el ejercicio de derechos políticos derivados de otra ciudadanía y la solicitud de protección diplomática de un país extranjero.

El incumplimiento quedaría sujeto a las sanciones previstas en el Título Cuarto de la Constitución.

#MañaneraDelPueblo. Explica @LuisaAlcalde la propuesta de renuncia a la doble nacionalidad para presidencia y gubernaturas. pic.twitter.com/rj3AMx2SMQ — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 27, 2026

También habrá cambios a la Ley de Nacionalidad

Alcalde adelantó que, en caso de que la reforma constitucional sea aprobada, el Gobierno federal impulsará modificaciones a la Ley de Nacionalidad para establecer el procedimiento que deberán seguir las personas con doble ciudadanía.

Las reglas precisarían los pasos para acreditar la renuncia antes del registro de una candidatura y la intervención de las autoridades correspondientes durante el procedimiento electoral.

Sheinbaum: interés de México debe estar por encima de otro Estado

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el propósito de la iniciativa es que quienes encabecen los poderes ejecutivos tengan exclusivamente la nacionalidad mexicana.

Explicó que actualmente han existido casos de gobernadores con doble nacionalidad y consideró necesario establecer expresamente la obligación de renunciar a otra ciudadanía antes de competir por alguno de estos cargos.

#MañaneraDelPueblo. Así quedaría la propuesta de reforma al artículo 86 de la Constitución para evitar la doble nacionalidad de aspirantes a gubernaturas o a la presidencia de la República. pic.twitter.com/eArjJNfdse — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 27, 2026

La mandataria afirmó que la propuesta busca garantizar que “el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés de cualquier otro Estado-nación del mundo”.

La iniciativa todavía deberá ser enviada y discutida por el Congreso de la Unión, por lo que las modificaciones aún no se encuentran vigentes.

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