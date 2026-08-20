Claudia Sheinbaum asegura que traslado de Fernando Farías Laguna a México “no está en duda” pese a retraso

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este jueves 20 de agosto que el traslado a México de Fernando Farías Laguna, exmando de la Secretaría de Marina señalado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, “no está en duda”, aunque reconoció que el procedimiento presentó un retraso en Argentina.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el exmarino promovió un recurso jurídico en el país sudamericano, situación que modificó los tiempos previstos para su entrega a las autoridades mexicanas.

Sheinbaum pidió que sea la Fiscalía General de la República (FGR) la que informe con detalle sobre el avance del proceso y las implicaciones legales del trámite.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el traslado de Fernando Farías Laguna?

La presidenta señaló que representantes de la Fiscalía informaron durante la reunión del Gabinete de Seguridad que la entrega del exmando naval continúa prevista.

“No está en duda su traslado”, afirmó Sheinbaum, aunque evitó profundizar sobre la naturaleza del recurso promovido en Argentina al señalar que corresponde a la FGR explicar el procedimiento.

Noticia Destacada Presidenta Claudia Sheinbaum confirma que Fernando Farías Laguna aún no es trasladado a México, pero prevé que ocurra pronto

La mandataria indicó que la acción jurídica presentada por Farías Laguna fue la causa del retraso en su llegada a México.

¿Por qué se retrasó la entrega de Farías Laguna?

La defensa, encabezada por Epigmenio Mendieta, había señalado previamente que los procedimientos de extradición y expulsión administrativa seguían rutas legales distintas.

El abogado sostuvo que el juicio de extradición estaba programado para el 27 de agosto y pidió que cualquier entrega respete las etapas procesales previstas en la legislación argentina.

Posteriormente, su representación legal confirmó que existía una autorización para la deportación, aunque señaló que todavía esperaba recibir formalmente la resolución correspondiente.

¿De qué acusa México a Fernando Farías Laguna?

Farías Laguna es requerido por un juzgado federal del Estado de México por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, relacionados con el llamado huachicol fiscal.

#MañaneraDelPueblo. Llegará a México Fernando Farías, involucrado en el caso del huachicol fiscal. La @FGRMexico explicará por qué se retrasó su traslado desde Argentina, afirma @Claudiashein pic.twitter.com/xdOgXD4SDQ — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 20, 2026

Autoridades argentinas lo detuvieron el 23 de abril. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, habría ingresado a ese país semanas antes utilizando documentación falsa.

Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, permanece recluido en el penal del Altiplano dentro de la misma investigación.

Por ahora, la Presidencia sostiene que el traslado de Fernando Farías Laguna sigue en pie, mientras se espera que la FGR precise cuándo podría concretarse y bajo qué mecanismo jurídico.

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