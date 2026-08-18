¿Quién es Fernando Farías Laguna y por qué está detenido en Argentina? Esto se sabe del caso de huachicol fiscal

Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina, permanece detenido en Argentina desde abril de 2026 mientras enfrenta un procedimiento relacionado con su eventual extradición a México.

Las autoridades mexicanas lo señalan por su presunta participación en una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos, esquema conocido como huachicol fiscal, mediante el cual combustible habría ingresado al país con documentación falsa para evadir impuestos.

Su captura fue informada el 23 de abril por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien explicó que el operativo se realizó mediante coordinación entre la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC, Interpol México y autoridades argentinas.

¿Quién es Fernando Farías Laguna?

Farías Laguna alcanzó el grado de contralmirante en la Marina y posteriormente fue separado administrativamente de la institución.

Las investigaciones federales lo identifican, junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, como presunto integrante y dirigente de una estructura denominada “Los Primos”.

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Según la investigación de la FGR, esta organización habría contado con participación de funcionarios aduanales y empresarios para introducir grandes cantidades de combustible a México bajo conceptos diferentes, como aceites o lubricantes, con el objetivo de reducir o evitar el pago de contribuciones.

Las operaciones investigadas incluirían movimientos de hidrocarburos a través de los puertos de Altamira y Tampico entre 2024 y 2025.

¿Por qué fue detenido Fernando Farías Laguna en Argentina?

El exmando naval fue localizado en Argentina cuando existía una orden de aprehensión por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con la información disponible, al momento de su detención también habría tenido documentación falsa. Su captura se efectuó con fines de extradición, después de un periodo en el que las autoridades mexicanas lo consideraban prófugo.

La orden judicial en su contra fue emitida después de que no se presentara a una audiencia relacionada con la causa penal que se sigue en México.

¿Fernando Farías Laguna ya fue extraditado a México?

Hasta la mañana de este 18 de agosto, su traslado todavía no se había concretado.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que Farías Laguna aún no se encontraba viajando hacia México, aunque señaló que “todo parece indicar” que el movimiento sí podría realizarse próximamente.

La mandataria pidió a la FGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores ofrecer información puntual sobre el procedimiento.

Horas antes también habían surgido versiones de que el contralmirante ya era trasladado, pero su abogado, Epigmenio Mendieta, lo negó y aseguró que su cliente teme por su vida en caso de regresar a México.

En argentina, el contralmirante Fernando Farías Laguna se hacía pasar como el ciudadano guatemalteco Luis Lemus Ramos. @lopezdoriga pic.twitter.com/iGjuLkaatG — Claudio Mercado (@ClaudioMercadoR) August 18, 2026

¿Qué relación tienen los Farías Laguna con Rafael Ojeda?

Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna han sido identificados como sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, hasta ahora no existen elementos públicos que acrediten responsabilidad penal del exsecretario de Marina en la red investigada. Claudia Sheinbaum también ha señalado previamente que las líneas de investigación no involucran directamente a Ojeda Durán.

El procedimiento contra Fernando Farías Laguna sigue abierto y las acusaciones en su contra deberán probarse ante los tribunales. Mientras no exista una sentencia definitiva, conserva su presunción de inocencia.

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