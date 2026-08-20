FGR confirma traslado de Fernando Farías Laguna de Argentina a México por caso de huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este jueves que se encuentra en marcha el traslado de Fernando Farías Laguna desde Argentina hacia México, como parte de una investigación relacionada con una presunta red dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible, actividad identificada como huachicol fiscal.

A través de su cuenta oficial en X, la Fiscalía informó que el procedimiento se realiza en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La dependencia se refirió al exservidor público como Fernando “N” y señaló que podría estar vinculado con una estructura criminal de mayor alcance.

¿Qué informó la FGR sobre Fernando Farías Laguna?

De acuerdo con el mensaje oficial, el traslado desde Argentina ya se encuentra en ejecución y forma parte de las acciones para presentarlo ante las autoridades mexicanas competentes.

La FGR indicó que Fernando “N” estaría posiblemente relacionado con una red criminal dedicada al contrabando y distribución de combustibles.

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La Fiscalía agregó que dentro de esta misma investigación ya han sido detenidas otras 15 personas, aunque en el mensaje no detalló la identidad de todos los involucrados ni las funciones que presuntamente desempeñaban dentro de la estructura.

Traslado se realiza con apoyo de Marina, SRE y SSPC

El operativo para llevar a Fernando Farías Laguna a territorio mexicano involucra a distintas instituciones federales.

La participación de la SRE está relacionada con la coordinación internacional necesaria para concretar el traslado, mientras que la Semar y la SSPC colaboran con la FGR en el proceso de seguridad y puesta a disposición.

Farías Laguna será presentado ante autoridades mexicanas

Una vez en México, el exmando naval deberá continuar con el procedimiento judicial correspondiente por las acusaciones en su contra.

La #FGRInforma al Pueblo de México que, en coordinación con la @SEMAR_mx, la @SRE_mx y la @SSPCMexico lleva a cabo el traslado, de Argentina a México, de Fernando “N”, ex servidor público posiblemente relacionado con una compleja red criminal, dedicada al contrabando, dispersión… — FGR México (@FGRMexico) August 20, 2026

Las autoridades mexicanas lo investigan por su presunta participación en delitos relacionados con el huachicol fiscal, modalidad que involucra el ingreso, manejo o comercialización irregular de combustibles para evadir controles e impuestos.

Hasta este momento, la FGR no ha informado públicamente la hora exacta de llegada ni el punto de ingreso al país. La responsabilidad penal de Fernando Farías Laguna deberá ser determinada por las autoridades judiciales conforme avance el proceso.

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