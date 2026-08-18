Sheinbaum Pardo rechaza vínculo entre visa de Andy López Beltrán y huachicol fiscal: “Es un tema político”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que el retiro de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán esté relacionado con investigaciones por huachicol fiscal y sostuvo que, desde la perspectiva de su gobierno, se trata de un asunto político.

Durante su conferencia matutina, la mandataria insistió en que no existe información que vincule la decisión migratoria con este delito y cuestionó que medidas de ese tipo puedan utilizarse para influir en asuntos internos de México.

Sheinbaum también señaló que su gobierno no ha solicitado información a Estados Unidos sobre visas revocadas a figuras políticas mexicanas.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la visa de Andrés Manuel López Beltrán?

La presidenta afirmó que la cancelación del documento migratorio no debe interpretarse como una prueba de culpabilidad ni como una resolución judicial.

También criticó que sectores de la oposición hayan utilizado el caso para cuestionar a la llamada Cuarta Transformación.

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Según Sheinbaum, la polémica alrededor de la visa ha sido empleada para desviar la atención de las acciones realizadas por el gobierno federal contra el contrabando de combustibles.

Sheinbaum pide informe sobre combate al huachicol fiscal

La mandataria solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) preparar un informe sobre las acciones realizadas para enfrentar el huachicol fiscal.

Aseguró que las intervenciones en aduanas han permitido reducir de manera importante este tipo de contrabando y sostuvo que el gobierno presentará los resultados a la población.

“Coordinación sin subordinación”, reitera la presidenta

Sheinbaum insistió en que la relación con Estados Unidos no está rota, pero subrayó que México mantendrá una postura de defensa de su soberanía.

“Tenemos coordinación sin subordinación”, expresó, al remarcar que las decisiones sobre investigaciones, procesos judiciales y responsabilidades dentro del país corresponden a autoridades mexicanas.

#MañaneraDelPueblo. “La visa no define a un mexicano o a una mexicana. Si EU decide revocar una visa es decisión del gobierno de EU”, subraya @Claudiashein. En caso de una investigación criminal “hay mecanismos de intercambio de información”, agrega. Hay decenas de casos de… pic.twitter.com/7HTihxEjFg — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 18, 2026

La presidenta también puntualizó que las visas son competencia del Departamento de Estado de Estados Unidos y que, salvo casos diplomáticos, se trata de una relación entre la autoridad estadounidense y la persona solicitante.

Finalmente, sostuvo que el manejo político de estos temas suele intensificarse en periodos electorales en Estados Unidos y reiteró que su gobierno no dejará de expresar su posición cuando considere que existe una intervención indebida en asuntos internos de México.

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