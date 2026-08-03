Mañanera de hoy 3 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 3 de agosto.
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03/08/2026 a las 07:51
Se trata de un apoyo anual de $2,500 pesos.
03/08/2026 a las 07:50
Julio León, director de becas, indica que hoy inicia la dispersión de la beca Rita Cetina para que estudiantes de primaria la utilicen en la compra de útiles y uniformes.
03/08/2026 a las 07:42
En este caso de va a hablar sobre cómo están diseñadas las plataformas digitales.
03/08/2026 a las 07:41
Este lunes continuará el debate sobre el impacto de las plataformas digitales en las niñas, niños y jóvenes.
03/08/2026 a las 07:41
Julio León, director de becas de la SEP, detallará la dispersión de la beca Rita Cetina que ya comenzó para que los padres de familia comiencen con la compra de útiles y uniformes.
03/08/2026 a las 07:41
Este lunes, la sección "Quién es quién en los precios" se presentará a través de un video, pues el titular de Profeco, Iván Escalante, no está en Palacio Nacional.
03/08/2026 a las 07:40
Se trata, dijo, de hospitales que contarán con equipos de última generación que brindarán atención a gente de Oaxaca y Puebla.
03/08/2026 a las 07:40
Sheinbaum Pardo, habla sobre la "ciudad salud" que se construirá en Oaxaca donde habrá hospitales de IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar dentro del mismo espacio.
03/08/2026 a las 07:39
La presidenta señala que su gira por Oaxaca durante el fin de semana, fue muy fructífera.
03/08/2026 a las 07:39
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 3 de agosto.
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