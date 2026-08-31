Mañanera de hoy 31 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde la Escuela Secundaria Num. 10 Artes Gráficas en la Alcaldía Cuauhtémoc la conferencia mañanera de este lunes 31 de agosto.
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31/08/2026 a las 07:56
Brugada Molina informa de la entrada del programa "Auxilio Escolar", para todas la secundarias y preparatorias públicas de turno vespertino.
31/08/2026 a las 07:55
La jefa de Gobierno capitalina destaca que para garantizar la tranquilidad, se busca en la CDMX transformar las escuelas como el mejor espacio público.
31/08/2026 a las 07:55
Por ello, para que este regreso a clases sea seguro, en la capital del país se desplegó un operativo con 15 mil policías.
31/08/2026 a las 07:54
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, recuerda que este lunes ya regresan los uniformes a las calles.
31/08/2026 a las 07:50
La Presidenta de México encabeza los honores a la bandera, como acto simbólico que da la bienvenida al nuevo ciclo escolar.
31/08/2026 a las 07:49
En la conferencia mañanera de este lunes se presentará el "ABC de las emociones".
31/08/2026 a las 07:49
La mandataria recuerda que este lunes 31 de agosto, 28 millones de niñas, niños, jóvenes y adolescentes inician el ciclo escolar 2026-2027.
31/08/2026 a las 07:48
Hoy la presidenta Sheinbaum Pardo realiza la conferencia desde la Escuela Secundaria Num. 10 Artes Gráficas en la Alcaldía Cuauhtémoc.
31/08/2026 a las 07:48
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 31 de agosto.
IO