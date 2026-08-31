Mañanera de hoy 31 de agosto de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este lunes 31 de agosto desde la Escuela Secundaria Num. 10 Artes Gráficas en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Por Israel Olguín 31 de ago de 2026 1 min Compartir Linkedin Facebook X Whatsapp Copiar enlace Redimensionar texto Pequeño Mediano Grande